İngiltere Avrupa Birliği ile serbest dolaşıma dönüş için görüşüyor

Gelecek ay yapılacak kritik İngiltere-AB zirvesi öncesinde, İngiltere'nin birlik ile daha yakın bir uyum için bir dizi seçeneği değerlendirdiği belirtiliyor.

Gelişme, başbakanın hayatı boyunca İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne yeniden katıldığını görmek istediğini açıklamasının, ancak referandum olmadan ülkeyi AB serbest dolaşım kurallarına döndürmeyeceğini vurgulamasının ardından geldi.

Başbakan halkın iradesinin önüne geçmeyeceğini veya kendi inançlarını dayatmayacağını vurgularken, Brexit'in o dönemde insanların söylediği gibi sonuçlanmadığını savundu.

Başbakan ayrıca bu parlamento döneminde AB'ye yeniden katılma ihtimalini dışladı. Kaynaklar, The Times gazetesine AB ile görüşmelerin halihazırda yapıldığını ve tartışmaların başbakan tarafından yapılacak herhangi bir resmi duyurudan önce gerçekleşeceğini söyledi.

Müzakereler gelecek ay yapılacak zirveye odaklanıyor

İngiltere Başbakanlığı, İngiliz ve Avrupalı yetkililerin AB ile serbest dolaşıma dönüşü görüştüklerini yalanladı.

Başbakanın resmi sözcüsü, müzakerelerin yalnızca gelecek ay yapılacak zirveye ve orada yapmayı umdukları pratik anlaşmalara odaklandığını söyledi.

Sözcü, bu anlaşmaların ekonomiye milyarlarca sterlin katkı sağlayacağını ve İngiliz işletmelerini geride tutan bürokrasiyi azaltacağını ifade etti. Başlangıçta müzakere edilen anlaşmanın açıkça yeterince iyi olmadığını belirten sözcü, zirvenin bunu ele alma konusunda bir adım olacağını kaydetti.

Brüksel'de liderler bir araya gelecek

Burnham, kasım ayının sonlarında Brüksel'de düzenlenecek bir zirvede AB liderleriyle bir araya gelecek ve burada başbakanın birlik ile daha yakın ilişkiler için bir dizi anlaşma sağlamayı umduğu belirtiliyor.

İngiltere ve AB, bir sağlık ve bitki sağlığı anlaşmasının parçası olarak gıda ve içecek standartları konusunda anlaşmaya varmayı, aynı zamanda Avrupa'da Üretildi programında ilerleme kaydetmeyi bekliyor.

İngiliz müzakerecilerin, endüstrileri haksız Çin rekabetinden korumak için tasarlanan programdan bir muafiyet elde etmeyi umduğu ifade ediliyor.

Bu durum, Burnham'ın İngiltere'nin sonuna kadar giderek birliğe yeniden katılabileceğini söylemesinden ancak ülkenin geleceğinin karar vericisinin İngiliz halkı olacağını vurgulamasından sadece birkaç hafta sonra gerçekleşti. Burnham bu parlamento süresince Sir Keir Starmer'ın serbest dolaşıma, tek pazara veya gümrük birliğine dönüşü içermeyen kırmızı çizgilerine sadık kalma sözü vermişti.

Ancak Burnham bu hafta sonu, İşçi Partisi'nin bir sonraki seçim manifestosuna serbest dolaşıma dönüşü koyabileceğinin sinyalini verdi.

Bununla birlikte Burnham, İşçi Partisi'nin anket oranlarındaki artışın ardından kendi yetkisini güvence altına almak ve seçmenlere yeniden katılma tekliflerini sunmak için erken seçime gidebileceği yönündeki spekülasyonların ortasında yakın zamanda bir genel seçim çağrısı yapılmayacağının altını çizdi.

Göçmen krizinden Brexit sorumlu tutuluyor

Pazartesi günü konuşan başbakan ayrıca İngiltere'nin göçmen krizinden Brexit'i sorumlu tutarak, AB'den ayrılmanın İngiltere'yi daha zayıf bir kontrole maruz bıraktığını savundu. Burnham, özellikle göç söz konusu olduğunda işlerin o dönemde insanların söylediği gibi yürüdüğünü düşünmediğini söyledi.

Şu anda daha zayıf bir kontrole sahip olduklarını düşündüğünü belirten Burnham, küçük tekneler krizinin ortaya çıkmasının nedeninin insanları geri gönderememeleri olduğunu ve insanların bunu eskiden yapabildikleri gibi yapamadıklarını bildiklerini ifade etti.