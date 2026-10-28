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Dünya
BBC 28.10.2026 06:32

Artan yakıt maliyetleri lüks yolcu gemisini vurdu: Kamboçya'da mahsur kaldılar

Dünya çapında yıllarca sürecek bir seyahate çıkan lüks bir yolcu gemisi, olağanüstü yüksek yakıt maliyetleri nedeniyle operasyonlarını askıya aldığını ve yolcuların Kamboçya'da mahsur kaldığını açıkladı.

Artan yakıt maliyetleri lüks yolcu gemisini vurdu: Kamboçya'da mahsur kaldılar

ABD merkezli Villa Vie Odyssey işletmecisi, yolcularla gemiden inme planları ve geçici yaşam düzenlemeleri üzerinde çalıştığını söyledi.

Gemide kaç kişinin bulunduğu belirsizliğini korurken, yaklaşık 200 metrelik geminin 650 yolcu kapasitesine sahip olduğu biliniyor. Gemi, dünya çapında kesintisiz bir seyahat için 2024 yılı ekim ayında Belfast'tan yola çıkmıştı.

Aylık yakıt maliyeti 8 bin dolara yükseldi

Küresel yakıt fiyatları, bu yılın başlarında başlayan İran savaşından bu yana hızla yükseldi. Gemi işletmecisi, Asya'nın bazı bölgelerinde kabin başına aylık yakıt maliyetinin bin 800 dolardan 8 bin dolara kadar çıktığını söyledi.

Şirket, rotayı yavaşlatmak ve limanda daha fazla zaman geçirmek de dahil olmak üzere yakıt tüketimini azaltmak için önemli adımlar attığını belirtti.

Ancak bu önlemlerin, yakıt maliyetlerindeki olağanüstü artışı dengelemek için yetersiz kaldığı ortaya çıktı. Şirket açıklamasında, artışın tamamını yolculara yansıtmanın gerçekçi bir çözüm olmadığını vurguladı.

Yolcular Kamboçya'da gemiden indiriliyor

Şirket önümüzdeki 60 günü yeniden yapılanma ve sermaye artırımı için harcamayı planlıyor, ancak hiçbir sonucun garanti edilmediğini belirtiyor. Web sitesine göre Villa Vie Odyssey'in seyahatinin 3,5 yıl sürmesi ve yaklaşık 150 ülkeyi kapsaması bekleniyordu.

Geminin kalkışı, onarımlar nedeniyle gecikmelerle karşılaşmış, yolcuları aylarca Belfast'ta mahsur bırakmış ve şirkete milyonlarca sterline mal olmuştu.

Gemi salı günü yolculuğunu askıya aldığını duyurmadan önce dünya turunun 750 gününden fazlasını tamamlamıştı.

Bu durum yolcuların artık Kamboçya'da mahsur kaldığı anlamına geliyor. Bloomberg'in gemi işletmecisinin kurucusuna dayandırdığı haberine göre Kamboçya'da inme emri verildiğinde gemide yaklaşık 200 yolcu bulunuyordu.

Kabin fiyatları 440 bin dolara ulaşıyor

Web sitesine göre Villa Vie Odyssey, çok sayıda bar ve restoran, bir havuz güvertesi ve bir pickleball kortu ile donatıldı.

Kabinlerdeki kalıcı ikametgah fiyatları 120 bin dolar ile 440 bin dolar arasında değişiyor. Bu kabinler ayrıca aylık 3 bin 500 dolardan başlayan fiyatlarla kiralanabiliyor.

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