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Dünya
Independent 28.10.2026 06:39

Yapay zeka botları İngiltere'deki elektronik sigara yasağı anketini manipüle etmeye çalıştı

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, yapay zeka botlarının tek kullanımlık elektronik sigara yasağını etkilemek amacıyla hükümetin anketini binlerce sahte yanıtla doldurduğunu ortaya koydu.

Yapay zeka botları İngiltere'deki elektronik sigara yasağı anketini manipüle etmeye çalıştı

Tobacco Control dergisinde yayımlanan analize göre, 2023 yılında elektronik sigara ve tütün yasa tasarısı için yapılan kamuoyu yoklamasındaki yanıtların dörtte üçünden fazlası, yasayı durdurmaya yönelik başarısız bir girişimin parçası olarak botlar tarafından oluşturuldu.

İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı, 118 bin 756 yanıttan 90 bin 835'ini sahte olarak tanımladı ve bunları anket raporundan çıkardı. Bu hamleyle botlar tarafından sunulan görüşler nihai karar alma sürecinde dikkate alınmadı.

Sağlık politikasına ilk müdahale girişimi

Uzmanlar, bunun İngiltere'de önemli bir sağlık politikasına müdahale etmek için yapay zekanın kullanıldığı ilk organize girişim olduğunun düşünüldüğünü belirtti. Edinburgh Üniversitesi'nden Doktor Nason Maani ve Bath Üniversitesi'nden Profesör Anna Gilmore, botların arkasındaki hedefin tam olarak bilinmediğini söyledi.

Araştırma, botlar tarafından oluşturulan yanıtların tamamının çoktan seçmeli seçeneklerden oluştuğunu ve ikisi hariç hepsinin tek kullanımlık elektronik sigara satışlarına getirilmesi planlanan kısıtlamalara karşı çıkan tek bir soruyu hedeflediğini buldu.

Bot yanıtları çıkarıldığında, geçerli katılımcıların yüzde 79,6'sının satış kısıtlamalarını desteklediği görüldü. Bu oranın, sahte veriler çıkarılmadan önceki tablonun tam tersi olduğu vurgulandı.

Demokratik süreçleri koruma uyarısı

Makalede, bu durumun resmi bir halk sağlığı politikası anketine yönelik belgelenmiş ilk büyük ölçekli otomatik müdahale örneği gibi göründüğü vurgulandı.

Araştırmacılar, bot yanıtlarının ölçeği ve tutarlılığının, tütün endüstrisinin geçmişteki manipülasyon çabalarıyla uyumlu koordineli bir kampanyaya işaret ettiğini kaydetti.

Botların kapasitesi arttıkça demokratik süreçleri yapay zeka müdahalesinden korumanın giderek daha önemli hale geleceği uyarısında bulunuldu. Sigara ve Sağlık Eylemi başkan yardımcısı Caroline Cerny, yapay zeka botlarının bir Sağlık Bakanlığı anketini istila etmek için kullanıldığına dair kanıtların son derece endişe verici olduğunu söyledi.

Cerny, halk sağlığını etkileyen kararların manipüle edilmiş rakamlara değil, sağlam kanıtlara ve uzmanlığa dayanması gerektiğini ifade etti.

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