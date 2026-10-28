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Eğitim
AA 28.10.2026 13:12

Dijital Üniversite Platformu'nda başvurular 233 bini aştı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Dijital Üniversite Platformu'na bir yılda 233 bin 229 kişi başvuru yaptı. En fazla talep Yapay Zeka Okulu'na yapılırken eğitimler 3 Kasım'da başlayacak.

Dijital Üniversite Platformu'nda başvurular 233 bini aştı

YÖK öncülüğünde hayata geçirilen Dijital Üniversite Platformu'nun 2026-2027 dönemi başvuru sonuçları belli oldu.

Yapay zeka, veri analizi, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarında ücretsiz çevrim içi eğitimlerin sunulacağı platforma 233 bin 229 başvuru yapıldı. Geçen yıl Yapay Zeka ve Veri Analizi Okuluna 135 bin 846 başvuru gelirken, bu yıl kapsamı genişletilen Dijital Üniversite Platformu'na başvuru sayısı 233 bin 229'a yükseldi.

Böylece başvurular sayısal olarak 97 bin 383, oransal olarak yüzde 72 arttı.

En fazla başvuru Yapay Zeka Okuluna yapıldı

Yapay Zeka Okulu, 138 bin 739 başvuruyla ilk sırada yer aldı.

Veri Analizi Okuluna 64 bin 871, Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Okuluna ise 29 bin 619 başvuru yapıldı.

Platformdaki eğitimler, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinin akademik katkılarıyla yürütülecek.

Dijital Üniversite Platformu'nda eğitimler 3 Kasım'da başlayacak.

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