Uyuşturucuyla mücadelede farkındalık artırılacak

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadeleye çok boyutlu, bütüncül ve önetkin bir yaklaşımla devam edilecek.

Her türlü uyuşturucu ve uyarıcı maddenin ülke genelinde ve uluslararası boyutta kaçakçılığı, üretimi, dağıtımı, kullanımı ve sokak düzeyinde satışı engellenecek, bunların üretiminde kullanılan ara kimyasalların üretimi ve ticaretinin denetiminde etkinlik artırılacak.

Uyuşturucu ile bağlantılı suçlar değerlendirilerek kolluk kuvvetlerine ve kamuoyuna yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları artırılacak.

Uyuşturucuyla mücadelede kolluk kuvvetlerinin kapasitesinin artırılması amacıyla 30 bin personele eğitim verilecek.

25 bin anket anket

Başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden 732 bin kişiye uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılacak.

Uyuşturucu madde suçlarının nedenleri ve risk etmenlerinin belirlenmesi amacıyla madde kullanma suçundan işlem gören kişilere yönelik 25 bin anket gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığının sorumluluğunda, ilgili bakanlıkların işbirliğiyle uyuşturucu suçlarına yönelik gelecek yıl 254 bin 678 operasyon hedeflendi.

Öte yandan, Türkiye'de görülen veya görülme riski yüksek olan yeni psikoaktif maddelerin risk değerlendirmelerinin yapılması ve bu maddelerin sistematik olarak takip edilmesi amacıyla oluşturulan Erken Uyarı Sistemi Ulusal Çalışma Grubu koordinesinde ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla iki toplantı düzenlenecek.