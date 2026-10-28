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Ekonomi
AA 28.10.2026 14:34

Divriği-Kars-Gürcistan Sınırı Demir Yolu Hattı modernize edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Divriği-Kars-Gürcistan Sınırı Demir Yolu Hattı'nın modernize edileceğini belirterek, mevcut hattın altyapı ve üstyapısının yenileneceğini, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarının yapılacağını açıkladı.

Divriği-Kars-Gürcistan Sınırı Demir Yolu Hattı modernize edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu modernizasyon çalışması için tasarım ve yapım işlerini kapsayan ihale ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

Projenin Divriği-Erzincan, Erzincan-Erzurum, Erzurum-Kars ve Kars-Gürcistan sınırı olmak üzere 4 ayrı kesimde yürütüleceğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Divriği'den Kars sınıra uzanan mevcut hattın altyapı ve üstyapısını rehabilite ederek elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Divriği-Erzincan, Erzincan-Erzurum, Erzurum-Kars'a kadar olan etapların ihalesini 22 Aralık'ta yapacağız. Yakın zamanda İslam Kalkınma Bankası finansmanı ile ihalesini gerçekleştirdiğimiz Kars'tan Gürcistan sınırına kadar demir yolu hattının ikinci hattının yapımı ile elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarını ETMIC Projesi ile tamamlamış olacağız."

Divriği-Kars-Gürcistan Sınırı Demir Yolu Hattı modernize edilecek

Çalışmaların 4 yılda tamamlanması öngörülüyor

Uraloğlu, projenin Dünya Bankası ile Asya Altyapı Yatırım ve İslam Kalkınma bankalarının ortak finansmanıyla yürütüleceğine, 22 Aralık'taki ihalenin, uluslararası model olan "FIDIC Sarı Kitap" ile gerçekleştirileceğine işaret etti.

Altyapı ve üstyapı rehabilitasyonu, sinyalizasyon, telekomünikasyon ve elektrifikasyon çalışmalarını, bütüncül bir yaklaşımla yürüteceklerine dikkati çeken Uraloğlu, projenin 4 yılda tamamlanmasını planladıklarını belirtti.

Uraloğlu, doğu-batı demir yolu bağlantılarını güçlendirerek Orta Koridor'un taşımacılık kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacaklarına dikkati çekerek, ihalenin uluslararası rekabete açık olarak yapılacağını ve en kısa sürede tamamlanarak çalışmalara başlanacağını bildirdi.

İhaleye ilişkin teknik ve mali tekliflerin, 22 Aralık günü saat 14.30'a kadar Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne kapalı zarf usulüyle sunulacağını ifade eden Uraloğlu, teknik tekliflerin aynı gün saat 14.45'te açılacağını kaydetti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Demir Yolu
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