Hafif Sağanak Yağışlı 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.10.2026 14:40

Ankara'da 29 Ekim düzenlemesi: Çok sayıda yol trafiğe kapanacak

Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle yarın saat 06.00'dan itibaren bazı cadde ve bulvarlar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Ankara'da 29 Ekim düzenlemesi: Çok sayıda yol trafiğe kapanacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle bazı yollarda trafik düzenlemesine gidileceğini aktardı.

Yarın saat 06.00'dan itibaren Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölümü, Dikmen Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşağı) ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan bölümü, İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşağı arasında kalan bölümü ve İstiklal Caddesi'nin tamamı ile buralara açılan cadde ve sokaklar çift yönlü trafiğe kapatılacak.

İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan bölümü, Cumhuriyet Caddesi, Çankırı Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü, Mithatpaşa Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Ziya Gökalp Caddesi arasında kalan bölümü ve Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü de çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.

Ayrıca, Milli Müdafaa Caddesi, Kumrular Caddesi, Necatibey Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi ve Spor Park Sokak ile bu yollara açılan cadde ve sokakların tamamında çift yönlü araç geçişine izin verilmeyecek.

İhtiyaç olması halinde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne ve Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantların tamamı da trafiğe kapatılacak.

Celal Bayar Bulvarı'nın Atatürk Bulvarı ile A. Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü, A. Adnan Saygun Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Denizciler Caddesi arasında kalan bölümü, Anafartalar Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Hükümet Caddesi ve Susam Sokak arasında kalan bölümü ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı da ihtiyaç halinde çift yönlü trafiğe kapatılacak.

İhtiyaç duyulması durumunda Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Hipodrom Caddesi arasında kalan bölümü ve Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı da programlar sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.

ETİKETLER
Ankara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Sıradaki Haber
Belediyeden bayrak istediler, bir gecede bütün cadde bayraklarla donatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:06
Türkiye'de 11 bin 72 çocuk koruyucu ailelerin yanında geleceğe hazırlanıyor
15:09
Güney Kore’den Google ve Apple’a 47,5 milyon dolar ceza
14:57
Eylülde cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci aylık ihracatı
14:50
İsrail'de oyların yüzde 84,5'i sayıldı
14:36
Divriği-Kars-Gürcistan Sınırı Demir Yolu Hattı modernize edilecek
14:36
Antalya nüfusunun 5 katından fazla turist ağırladı
Dalaman'da sağanak taşkına döndü: Evler ve yollar su altında kaldı
Dalaman'da sağanak taşkına döndü: Evler ve yollar su altında kaldı
FOTO FOKUS
Yapay zekada korkulan oluyor mu?
Yapay zekada korkulan oluyor mu?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ