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Dünya
AA 28.10.2026 14:44

İsrail'de oyların yüzde 84,5'i sayıldı

İsrail'de dün yapılan parlamento seçimlerinin ardından oyların yüzde 84,5'i sayılırken, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalif blok ve Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku, koalisyon kurmak için yeterli 61 milletvekiline ulaşamıyor.

İsrail'de oyların yüzde 84,5'i sayıldı
[Fotograf: AA]

Oyların yüzde 84,5'i sayıldıktan sonra ortaya çıkan tabloya göre, iktidar bloku 54, muhalefet bloku ise 49 sandalye ile seçim yarışını sürdürüyor.

Mevcut tabloda, iktidardaki Likud Partisi 27 sandalye alırken, Eisenkot'un Yashar Partisi 22 sandalyeyle ikinci sırada yer alıyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin ise toplam 17 sandalye elde ettiği görülüyor. Ortak Liste'nin 11, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi'nin 6 milletvekili çıkarması bekleniyor.

Muhalefet kanadında eski başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid'in "Birlikte Listesi" 12, Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 7, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 8 sandalye bandında seyrediyor.

İktidar blokundaki Ultra-Ortodoks Yahudileri (Haredi) temsil eden Şas Partisi'nin 7, Birleşik Tevrat Yahudiliği'nin 7, Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefikleri Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nin 7, Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi'nin 6 milletvekili elde edeceği öngörülüyor.

İsrail basını, oy sayımının ardından partilerin çıkardığı milletvekili sayılarının değişebileceğine, buna karşın Arapların bu kadar sandalye elde ettiği durumda Netanyahu blokunun da Eisenkot liderliğindeki muhalefetin de koalisyon kurabilecek çoğunluğu sağlayamayacağına dikkati çekiyor.

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