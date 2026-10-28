Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.10.2026 12:59

Fransa'daki protestolar perakende sektörünü de vurdu

Fransa genelinde devam eden kitlesel protestolar ve beraberindeki şiddet olayları alışverişlere olumsuz etki ederken protestolardan etkilenen şehir merkezlerindeki mağazaların satışlarının da yüzde 80 gerilediği açıklandı.

Fransa'daki protestolar perakende sektörünü de vurdu
[Fotograf: AA]

Fransa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (CCI France) tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin güvenlik endişesiyle merkezlerden uzak durmasının perakendecileri doğrudan etkilediği belirtildi. Eylemlerden etkilenen şehir merkezlerindeki mağazaların cirolarında yüzde 80 düşüş görüldüğü kaydedildi.

CCI France Başkanı Alain Di Crescenzo, konuya ilişkin değerlendirmesinde, perakende sektörünün yıllık cirosunun yüzde 40'ının kasım ve aralık aylarında gerçekleştiğine dikkati çekti.

Eylemlerin sürmesinin sektör için yıkıcı sonuçlar doğuracağını vurgulayan Di Crescenzo, ticari faaliyetlerin korunması adına yıl sonuna kadar şehir merkezlerinde gösterilerin yasaklanması çağrısında bulundu.

2 bin 500'den fazla iş yeri hasar gördü

Fransa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği verilerine göre, son iki cumartesi günü meydana gelen ayaklanmalarda ülke genelinde 2 bin 500'den fazla iş yeri zarar gördü.

Özellikle 17 Ekim'deki olaylarda 1161 mağaza, yağma ve kundaklama nedeniyle ağır hasar aldı.

Şiddet eylemlerinden en fazla zarar gören yerleşim yeri ise liman kenti Marsilya oldu. Kentte hasar tespit edilen 527 mağazanın 331'i tahrip edilirken 128'i tamamen yağmalandı.

Esnaf vitrinleri ahşap panellerle kapattı

Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle eylül ortasında başlattığı eylemler, kısa sürede hükümetin ekonomi politikalarına karşı geniş çaplı kitlesel protestolara dönüştü.

Başkent Paris başta olmak üzere pek çok kentte esnaf, 24 Ekim Cumartesi günkü eylemler öncesinde vitrinlerini ahşap panellerle kapatarak önlem aldı.

30-31 Ekim günleri için yeni protesto çağrılarının yapılması nedeniyle birçok işletmenin bu koruyucu barikatları sökmediği gözlendi.

Bazı caddelerde mağazaların sadece giriş kapıları açık tutulurken bariyerler yüzünden içerideki ürünler görünmez hale geldi.

Olayların büyümesi üzerine bazı şehirlerde iş yeri sahiplerinin, saldırganlara karşı kendilerini korumak amacıyla demir çubuk ve göz yaşartıcı gaz gibi araçlarla önlem aldığı bildirildi.

Bazı kentlerde ise aşırı sağcı gruplar ile holiganların, "iş yerlerini koruma" gerekçesiyle sokaklara çıktığı iddia edildi.

Söz konusu gruplar ile sol görüşlü protestocular arasında yer yer şiddetli çatışmalar yaşandı.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:12
Dijital Üniversite Platformu'nda başvurular 233 bini aştı
13:20
TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Ankara'da yapılacak
13:01
Borsa günü 11.165,44 puandan tamamladı
12:47
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti
12:45
Sanayi sektörünün elektrik tüketimi 1,7 milyon terajulü aştı
12:43
Bakırköy Belediyesindeki ihale ve irtikap soruşturmasında 62 gözaltı
Maltepe'de yıkılan binanın hak sahiplerine yeni konutları teslim ediliyor
Maltepe'de yıkılan binanın hak sahiplerine yeni konutları teslim ediliyor
FOTO FOKUS
Yapay zekada korkulan oluyor mu?
Yapay zekada korkulan oluyor mu?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ