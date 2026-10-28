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Gündem
TRT Haber 28.10.2026 13:05

TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Ankara'da yapılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) 13. Zirvesi kapsamında, yarın gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Ankara'da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara'da 29-30 Ekim'de gerçekleştirilecek 13. TDT Zirvesi kapsamında düzenlenecek toplantıyla  birlikte TDT Dışişleri Bakanları, biri olağan, dördü ise gayriresmi olmak üzere, bu yıl beşinci kez konsey toplantısında bir araya gelmiş olacak.

TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda, TDT bünyesindeki iş birliği alanları ile Teşkilatın kurumsallaşmasına yönelik çalışmalara dair istişarelerde bulunulması öngörülüyor.

Toplantının sonunda, Teşkilatın işleyişiyle ilgili idari ve mali nitelikli bazı belgelerin onaylanması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, toplantı kapsamında ayrıca mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

Bakan Fidan'ın toplantıda gerçekleştireceği hitabında TDT çatısı altında, Türk devletleri arasındaki siyasi diyalog ile ortak hareket etme kabiliyetinin güçlendirildiğinin ve ortak tarih, dil, kültür ve kardeşlik bağlarının somut iş birliklerine dönüştürüldüğünün altını çizmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin TDT Dönem Başkanlığı süresince, Teşkilatın kurumsal kapasitesinin artırılmasına, sekretaryanın beşeri ve mali imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine ve Türk İşbirliği Teşkilatları arasındaki eş güdümün yoğunlaştırılmasına öncelik verileceğini ifade etmesi beklenen Bakan Fidan'ın, enerji, ticaret, yatırımlar, dijital dönüşüm ve savunma sanayisi başta olmak üzere ekonomik ve stratejik işbirliğinin somut sonuçlara dönüştürülmesinin ve özellikle Hazar Geçişli Orta Koridor'un güçlendirilerek Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığın ve ekonomik dayanıklılığın tahkiminin önemini vurgulaması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca Afganistan'daki gelişmelere ve bahse konu gelişmelerin bölgesel güvenlik, istikrar ve bağlantısallık üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, TDT üye ve gözlemci ülkeleri arasında bu konudaki istişare ve koordinasyonun artırılması gerektiğini dile getirmesi bekleniyor.

Türk Devletleri Teşkilatı

“Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi”, 3 Ekim 2009’da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile teşkil edilmiş; kuruluşun ismi, 2021 yılında İstanbul Zirvesi’nde alınan kararla “Türk Devletleri Teşkilatı” (TDT) olarak değiştirildi.

Ana hedefi Türk Devletleri arasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik iş birliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, Türk Dünyası’nın tarihi ve kültürel birikiminin kayıt altına alınması ve tanıtılmasını sağlamak olan teşkilatın sekretaryası İstanbul’da kain olan TDT’nin, beş üyesi (Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan) ve dört gözlemcisi (Macaristan, Türkmenistan, KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) bulunuyor.

Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi

Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek.

Zirve, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türk Dünyası Yüzyılı" vizyonundan ve İsmail Bey Gaspıralı'nın şiarından ilhamla belirlenen "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla gerçekleştirilecek.

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