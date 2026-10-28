MSB: Mısır ile anlaşma imzalamaya hazırız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakanlık kaynakları, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları ve Irak'ın Sincar bölgesindeki son duruma ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlık kaynakları, Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın 20 Ekim 2026'da Libya Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanmasını, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkelerini esas alan yaklaşımını destekleyen önemli bir gelişme olarak niteledi.

Doğu Akdeniz'de kıyıdaş ülkelerin meşru haklarının korunması gerektiğine işaret eden kaynaklar, Mısır'a yönelik şu çağrıda bulundu;

Bu çerçevede, Mısır ile de karşılıklı menfaatler doğrultusunda Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin anlaşma imzalamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Mısır’ın ülkemizle böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına sahip olacağı değerlendirilmektedir. Ülkemiz, Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya, bölgesel barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamaya devam edecektir.

Sincar'daki normalleşme süreci yakından takip ediliyor

Irak Merkezi Hükümetinin Sincar’da devlet otoritesini tesis etmeye yönelik adımlarının da değerlendirildiği soru-cevap bölümünde, bölgedeki normalleşme adımlarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bölgede terör örgütlerinin varlığına son verilerek güvenliğin Irak’ın resmî güvenlik güçleri tarafından sağlanması, Sincar’da kalıcı huzur ve istikrarın tesis edilmesi ve terörsüz bölge hedefi açısından önemli bir gelişmedir. Söz konusu süreç, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Şehit Albay Gökgöz'e taziye ve Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Basın bilgilendirme toplantısında, 24 Ekim'de Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan İstihbarat Albay Sayit Gökgöz rahmetle anılarak ailesine ve millete başsağlığı dilendi.

Cumhuriyetin 103’üncü kuruluş yıl dönümünün kutlandığı toplantıda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetlerine ait 29 geminin 29 limanı ziyaret edeceği, Türk Yıldızları'nın Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu, SOLOTÜRK'ün ise Eskişehir'de gösteri uçuşu yapacağı bildirildi. Ayrıca 29 Ekim'de askeri müzelerin halkın ziyaretine ücretsiz açılacağı kaydedildi.

Terörle mücadele ve hudut güvenliği

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü operasyonlar kapsamında son bir haftada 2 PKK'lı teröristin daha teslim olduğu bildirildi.

Hudut hattında sürdürülen etkin tedbirler sayesinde ise son bir haftada 1'i terör örgütü mensubu 422 şahsın yakalandığı, 957 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiği duyuruldu. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 14 bin 629’a, engellenenlerin sayısı ise 57 bin 855’e yükseldi.

Dış ilişkiler ve uluslararası görevler

Bilgilendirmede TSK'nın ikili ilişkilerine dair şu bilgilere yer verildi;

Suriye Deniz Kuvvetlerinin kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Deniz Kuvvetleri ve ASFAT temsilcileri 22 Ekim'de TCG Bora ile Lazkiye'yi ziyaret etti.

Azerbaycan'da yürütülen "3'üncü Türkiye-Azerbaycan Kara Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı" devam ederken, Arnavutluk ile benzer bir toplantı 2-5 Kasım'da Türkiye'de yapılacak.

Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler kapsamında, 3-5 Kasım'da Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na ziyarette bulunacak.

Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutan Yardımcılığı görevi 27 Ekim itibarıyla 1 yıllığına Türkiye tarafından devralındı.

Envantere giren yeni sistemler

Savunma sanayiindeki gelişmelere ilişkin olarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda Karayel Karinalı Bot ile Kablolu Kamikaze-2 İnsansız Kara Aracının (İKA) kabul faaliyetlerinin tamamlandığı aktarıldı. MKE tarafından ise paydaşlara MAM-15 keskin nişancı tüfeği teslimatı gerçekleştirildiği ve 3-6 Kasım'da Paris'teki Euronaval Fuarı'na katılım sağlanacağı belirtildi.

Ayrıca, Kasım-Aralık 2026 ve Ocak 2027 celp dönemlerinde silahaltına alınacak erbaş/er ve yedek subay/astsubay adaylarının sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden açıklandığı duyuruldu.