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Gündem
AA 28.10.2026 11:01

e-Devlet kullanıcı sayısında hedef 71 milyon

e-Devlet Kapısı'nda kayıtlı kullanıcı sayısının gelecek yıl 71 milyona, buraya entegre edilen kamu hizmetlerinin sayısının da 10 bine yükseltilmesi planlanıyor. Sistemden halen merkezi kamu kurumları, belediyeler ve iştirakleri, üniversiteler ve özel kurumlar dahil 1130 kurum ve kuruluşun toplam 9 bin 436 hizmetine ulaşılabiliyor.

e-Devlet kullanıcı sayısında hedef 71 milyon

Dijital kamu hizmetlerinin bütüncül, kullanıcı odaklı ve katılımcı bir yaklaşımla sunulmasının yaygınlaştırılması ve kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması ve bu yolla kullanımının artırılması hedefi kapsamında e-Devlet Kapısı'na yeni hizmetler dahil edildi.

e-Devlet Kapısı üzerinden, eylül ayı itibarıyla merkezi kamu kurumları, belediyeler ve iştirakleri, üniversiteler ve özel kurumlar dahil olmak üzere, 1130 kurum ve kuruluşun toplam 9 bin 436 hizmetine ulaşılabiliyor.

Mobil uygulamalar üzerinden de 5 bin 378 hizmete erişim sağlanabiliyor. Bu hizmetlerden söz konusu dönemde 69,8 milyona ulaşan kayıtlı kullanıcı istifade edebiliyor.

"Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması"na göre e-Devlet hizmetlerini kullananların oranı yüzde 76'ya ulaştı.

Bu yıl sonu itibarıyla 70 milyonu bulması öngörülen kayıtlı kullanıcı sayısının, 2027'de 71 milyona çıkması, 2026 için 9 bin 500 olarak belirlenen e-Devlet Kapısı'ndan sunulan kamu hizmeti sayısının da gelecek yıl 10 bine çıkarılması hedefleniyor.

Sunulan hizmetlerin sadeleştirilmesi, bütünleştirilmesi ve olgunluğunun artırılması da amaçlanırken e-Devlet Kapısı üzerinden gelecek yıl toplam 9 bütünleşik hizmet sunumunun yapılması öngörülüyor.

Ayrıca, e-Devlet Kapısı'ndan sunulan mobil hizmet sayısının bu yıl sonuna kadar 6 bin 500'e, 2027'de ise 7 bin 500'e yükseltilmesi planlanıyor.

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