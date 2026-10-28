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Gündem
AA 28.10.2026 11:51

Evlilik desteği projesinde destekler genişletilecek

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nin 2027'de kapsamının genişletilmesi, düşük ve orta gelir grubundaki gençlerin desteklerden daha fazla yararlanmasını sağlayacak iyileştirmeler yapılması planlanıyor.

Evlilik desteği projesinde destekler genişletilecek

"2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yapılan derlemeye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, evlenecek gençlerin desteklenmesini hedefleyen "Aile ve Gençlik Fonu" kapsamında 2026 ağustos itibarıyla 102 bin 327 yeni evlenecek çifte faizsiz kredi verildi.

Bu yılın ocak itibarıyla fon kapsamındaki Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesiyle sunulan kredi desteği, eşlerden her ikisinin 18-25 yaş aralığında olduğu durumda 250 bin liraya, en az birinin 26-29 yaş aralığında olduğu durumda ise 200 bin liraya yükseltildi.

Bakanlık, aile kurumunun güçlendirilmesi ve gençlerin aile kurma süreçlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdürecek.

Bu kapsamda Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nin daha kapsayıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Gelecek yıl, öncelikle düşük ve orta gelir grubundaki gençlerin projeden yararlanmasını sağlayacak şekilde projenin uygulama esaslarında iyileştirmelere gidilecek.

Boşanmaların altında yatan temel sorunlara ilişkin araştırmalar yapılacak

Öte yandan, ailelere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin içeriği de kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacak.

Aile danışmanlığı hizmetlerinin geliştirilmesi, aile bireylerine sunulan rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde ihtisaslaşmanın artırılması için çalışmalar yürütülecek.

Ayrıca boşanmaların altında yatan temel sorunlara ilişkin araştırmalar yapılarak ailelerin desteklenmesine yönelik hizmetler geliştirilecek.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Evlilik
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