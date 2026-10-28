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Türkiye
AA 28.10.2026 12:33

Su bile içemiyordu, 5,5 yıl sonra rahatça yemek yedi

Nadir görülen akalazya hastalığı nedeniyle 5,5 yıldır yemek yemekte ve su içmekte zorluk yaşıyordu. Hastalığı nedeniyle 87 kilodan 46 kiloya kadar düşen Arif Gedikli, uygulanan ileri tedavinin ardından yeniden normal beslenmeye başladı.

Su bile içemiyordu, 5,5 yıl sonra rahatça yemek yedi
[Fotograf: AA]

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 5,5 yıl önce yemek yemekte güçlük çekmeye başlayan Arif Gedikli, zamanla katı gıdaları tüketemez hale geldi. Son 45 günde su bile içemeyen ve serumla beslenmek zorunda kalan Gedikli, başvurduğu hastanelerden sonuç alamadı.

Sağlık merkezine başvuran, yapılan tetkiklerin ardından Gedikli'ye, yemek borusunun alt ucundaki kasın yeterince gevşememesi nedeniyle yutma güçlüğüne yol açan akalazya hastalığı tanısı konuldu.

Hastaya, yemek borusundaki darlığın giderilmesi amacıyla ileri endoskopik tedavi uygulandı.

Operasyonun ardından yeniden yiyecek ve içecek tüketmeye başlayan Gedikli, yıllar sonra rahatça yemek yiyebilmenin mutluluğunu yaşadı.

Su bile içemiyordu, 5,5 yıl sonra rahatça yemek yedi

Yemek borusundaki 5 santimetrelik bölüm çıkarıldı

Hastanın özofagus pasaj grafisinde yemek borusunun alt bölümünde 35-40 santimetre arasında yaklaşık 4 ila 5 santimetrelik ciddi bir darlık tespit ettiklerini belirten Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammetoğlu', endoskopik incelemede gastroskopun darlıktan geçemediğini ifade etti.

Literatür taramasının ardından hastaya segmenter özofagus rezeksiyonu ya da segmenter özofajektomi olarak adlandırılan işlemi uygulamayı planladıklarını aktaran Muhammetoğlu, şöyle konuştu:

"Laparoskopik kesi yapılmadan, açık veya kapalı ameliyata başvurulmadan, yemek borusunun 4-5 santimetrelik bölümünü yalnızca ağızdan girerek tedavi ettik. Bu, üst düzey ve zor bir ameliyat. İşlemin milimetrik sınırlar gözetilerek yapılması gerekiyor. Çünkü adventisya adı verilen dış tabaka delinirse ciddi akciğer sorunları ortaya çıkabilir. Yemek borusundaki yaklaşık 5 santimetrelik bölümü 360 derece çevresel olarak rezeke ederek çıkardık."

Su bile içemiyordu, 5,5 yıl sonra rahatça yemek yedi

"5,5 yıl sonra ilk kez et yedim"

Muhammetoğlu, gerçekleştirdikleri operasyonun dünyada nadir görülen uygulamalardan biri olduğunu belirtti.

Arif Gedikli de yıllardır katı gıda tüketemediğini, son 45 günde su bile içemediğini belirterek, tedavinin ardından yeniden rahatça yiyip içebildiğini söyledi.

Daha önce süt, yoğurt ve çorba gibi sıvı gıdalarla beslenebildiğini anlatan Gedikli, "Şimdi hem yiyorum hem içiyorum. 5,5 yıl sonra ilk kez et yedim. 87 kilodan 46 kiloya düşmüştüm, şimdi yeniden 61 kiloya ulaştım. Çok şükür şimdi iyiyim" dedi.

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