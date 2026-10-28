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Türkiye
AA 28.10.2026 12:29

32 ilde zehir tacirlerine operasyon: 298 tutuklama

Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince 32 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 423 şüpheliden 298'i tutuklandı.

32 ilde zehir tacirlerine operasyon: 298 tutuklama

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekimine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlara 1953 narkotik ve asayiş ekibi ile 9 bin 765 personel katıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri de operasyonlarda görev aldı.

Operasyonlarda 560 kilogram uyuşturucu ve 435 bin 553 uyuşturucu hap ele geçirildi, 119 bin 772 kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

Yakalanan şüphelilerin, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 423 şüpheliden 298'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 125'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Uyuşturucu Narkotik
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