2,6 ton sucukta domuz eti tespit edildi, işletme kapatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 27 Ekim 2026 tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesinde Serdivan ilçesindeki bir işletmeden alınan dana sucuğu numunesinde domuz eti tespit edildiği açıklandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, güvenilir gıdada taviz verilemeyeceği vurgulandı.

[Fotoğraf: DHA]

Denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlığımızın kamuoyu duyuru (ifşa) listesinde de yayımlanan işletmeye yönelik yapılan denetimler sonucu domuz eti tespit edilen 2,6 ton sucuk ürünü satışa sunulmadan imha edilmiştir. Sorumlu işletmeye idari para cezası uygulanmış, faaliyetine son verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."