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Türkiye
İHA 28.10.2026 09:10

Konya'da mısır tarlasında 10 metre çapında yeni obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde mısır tarlasında yaklaşık 1 ay önce oluştuğu tahmin edilen 10 metre genişliğinde yeni bir obruk bulundu. Uzun mısırların arasında ilk etapta görülemeyen çukuru tarlada hasat yapan biçerdöver operatörleri son anda fark ederek muhtemel bir kazayı önledi.

Karapınar, coğrafi yapısı ve yeraltı sularının çekilmesi nedeniyle uzun yıllardır obruk tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Son olarak ilçeye bağlı Kamışağlı mevkiinde bir mısır tarlasında yaklaşık bir ay önce oluştuğu tahmin edilen yeni bir obruk tespit edildi. Mısırların boyunun uzun olması sebebiyle ilk etapta fark edilemeyen obruğu, hasat için tarlaya giren biçerdöver operatörleri tarlada ilerlerken fark etti.

Yapılan ilk incelemelere göre obruğun çapının yaklaşık 10 metre, derinliğinin ise 8 metre olduğu belirlendi. Obruğun, bir biçerdöveri yutabilecek büyüklükte olması, atlatılan tehlikenin boyutunu da ortaya koydu.

Konya'da mısır tarlasında 10 metre çapında yeni obruk oluştu

Operatörlerin durumu tarla sahibine bildirmesiyle birlikte çevrede güvenlik önlemleri alındı ve obruğun bulunduğu kısımdaki mısırlar tedbir amacıyla biçilmeden bırakıldı.

Çiftçi Ziya Utku Kurtuluş, "Obruklar oluşuyor. Bulunduğumuz tarlanın iki tarla arkasında da bir obruğumuz mevcut. Halkımız alıştı, biz de alıştık. İlla ki tehlike arz ediyor bu durum. Tedbirimizi alıyoruz. Bu şekilde çiftçiliğimizi sürdürüyoruz. Çiftçi üretmeye devam edecek" dedi.

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