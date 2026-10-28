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Sağlık
TRT Haber 28.10.2026 11:26

Yerli ve milli kalp-akciğer makinesi 57 hastada başarıyla kullanıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dünyada sadece 4 ülkenin üretebildiği, yerli ve milli imkanlarla üretilen kalp-akciğer makinesinin üç hastanede toplam 57 hastada başarıyla kullanıldığını açıkladı.

Yerli ve milli kalp-akciğer makinesi 57 hastada başarıyla kullanıldı

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği kalp-akciğer makinesinin 57 hastada başarıyla kullanıldığını duyurdu.

Bakan Memişoğlu, "Türkiye Üretti: Yerli Teknolojiyle 57 Hastaya Şifa" başlığıyla yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dünyada sadece 4 ülkenin üretebildiği kritik bir teknolojide, 'Biz de varız' dedik. Tamamen yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz kalp-akciğer makinemizi, üç hastanemizde toplam 57 hastamızda başarıyla kullanarak şifa yolculuklarına eşlik ettik. Mühendislerimizin ve hekimlerimizin ortak emeğiyle ortaya koyduğumuz bu başarı, hepimizin gururu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, üreten ve sağlıkta kendi teknolojisini geliştiren bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."

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Kemal Memişoğlu
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