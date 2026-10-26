Bakan Memişoğlu: Her yıl 7 milyonun üzerinde vatandaşımıza şifa kapısı oluyoruz

Bakan Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli"yle sağlığın her alanında olduğu gibi acil sağlık hizmetleri alanında da güçlü bir ivmeyle hareket ettiklerini belirtti.

3 bin 633 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, yaklaşık 6 bin 300 kara ambulansı, 17 hava ve 6 deniz ambulansıyla her yıl 7 milyonun üzerinde vatandaşa "şifa kapısı" olduklarını ifade eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar hava ambulanslarımızla 76 bin 414, deniz ambulanslarımızla 45 bin 418 vatandaşımıza sağlık hizmeti sunduk, hastalarımızın naklini gerçekleştirdik. Kesintisiz hizmet anlayışımızı ileri teknolojiyle güçlendiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz Elektronik Vaka Sistemi ile müdahale sürelerimizi hızlandırıyoruz.

Akıllı Bileklik uygulamamızla çoklu yaralanmalarda takip süreçlerini anlık ve etkin şekilde yürütüyoruz. Yerli ve milli gururumuz GÖKBEY'i ambulans filomuza dahil ederek gücümüze güç katıyoruz. Gece gündüz demeden, zorlu şartlarda vatandaşlarımıza hizmet eden tüm acil sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Bakan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda durmadan ve duraksamadan gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.