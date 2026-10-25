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Sağlık
AA 25.10.2026 11:03

Reçelde meyve oranı artıyor: 1 kilogramda en az 450 gram meyve

Tarım ve Orman Bakanlığınca görüşe açılan tebliğ taslağına göre, bir kilogram reçelde kullanılacak meyve püresi miktarı en az 450 gram olacak. Ürünlerin ne kadar meyveyle hazırlandığı etikette belirtilirken, gıda işletmecilerine yeni düzenlemeye uyum için 31 Aralık 2027'ye kadar süre tanınacak.

Reçelde meyve oranı artıyor: 1 kilogramda en az 450 gram meyve

Bakanlıkça hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliğ Taslağı", kamuoyunun ve sektör paydaşlarının görüşüne sunuldu.

Düzenlemeyle söz konusu ürünlere ilişkin Avrupa Birliği Konsey Direktifi dikkate alınarak yapılan değişikliklerin mevzuata yansıtılması amaçlandı. Bu kapsamda, tanımlar bölümünde değişiklik yapılırken, turunçgil reçeli hariç, diğer reçeller için "marmelat" teriminin kullanılması uygun bulundu. "Jöle marmelatı" tanımı sadece turunçgil marmelatı için olacak şekilde düzenlendi.

Marmelatın tanımı, "turunçgil marmelatı" olarak değiştirilerek, geleneksel marmelat tanımı korundu. Toplam şeker içeriğine ilişkin madde ise etiketleme mevzuatıyla düzenlendiğinden kaldırıldı.

Ürün çeşidine göre meyve miktarı artırılacak

Taslağın yürürlüğe girmesi halinde reçel için bir kilogramda kullanılacak meyve püresi miktarı 450 gramdan az olmayacak.

Kırmızı frenk üzümü, kuş üvezi, yabani iğde, siyah frenk üzümü, kuşburnu ve ayvada meyve miktarı 250 gramdan 350 grama, zencefilde 150 gramdan 180 grama, kaju elmalarında 160 gramdan 230 grama ve çarkıfelek meyvesinde ise 60 gramdan 80 grama yükseltilecek.

Ekstra reçelde ise kilogram başına kullanılacak meyve püresi miktarı 500 gramdan az olmayacak.

Geleneksel marmelat üretiminde kullanılan püre miktarı en az 450 gram, tatlandırılmış kestane püresinde kestane miktarı ise en az 380 gram olacak.

Üreticilere 2027'nin sonuna kadar süre verildi

Tüketicilere ürünlerdeki etiketlerle meyve oranları konusunda bilgi verilecek. Buna göre, ürünün ne kadar meyveyle hazırlandığına ilişkin bilginin ürün adı ile aynı yüzeyde ve kolayca görülebilecek şekilde etikette yer alması zorunlu olacak. Turunçgil marmeladında da turunçgil meyvesinin adı belirtilerek ürün adı yazılabilecek.

Ürün adı, ham maddedeki azalan ağırlıklarına göre meyve ya da meyvelerin adları ile desteklenebilecek. Üç veya daha fazla meyveyle üretilen ürünlerde meyvelerin adları yerine "karışık meyve" ya da bunu karşılayan bir ifade kullanılabilecek ve meyve sayısı verilebilecek.

Tebliğin yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerine tebliğe uyum sağlamaları için 31 Aralık 2027'ye kadar süre tanındı.

ETİKETLER
Meyve Tarım ve Orman Bakanlığı
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