Tıbbi müdahaleler için elektronik rıza dönemi başladı

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yönetmelikle, sağlık hizmetlerinde dijitalleşme kapsamında tıbbi müdahaleler öncesinde alınan bilgilendirilmiş rıza işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine imkan sağlandı.

Böylece bugüne kadar kağıt üzerinde ve ıslak imzayla gerçekleştirilen işlemler elektronik ortamda da yapılabilecek, vatandaşlar bu kayıtlara e-Nabız üzerinden erişebilecek.

Yeni düzenleme kapsamında vatandaşlar, tıbbi müdahaleler öncesinde kendilerine sunulan bilgilendirilmiş rıza formlarını doğrudan e-Nabız hesaplarından inceleyebilecek ve rızalarını elektronik ortamda beyan edebilecek.

Tüm süreçlerde sağlık tesisine başvuran hastanın ve bilgilendirilmiş rıza alınması sürecini yürüten ilgili sağlık mensubunun kimliği tıbbi müdahale öncesinde doğrulanacak.

Kısa mesajla doğrulama yöntemiyle rıza verilebilecek

Yeni düzenleme kapsamında vatandaşlar, cep telefonlarına gönderilen tek kullanımlık doğrulama koduyla da bilgilendirilmiş rızalarını verebilecek.

Dijital sistemleri kullanmakta güçlük çeken, sağlık durumu veya engellilik gibi nedenlerle desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar ise cep telefonlarına gönderilen doğrulama kodunu sağlık tesisindeki yetkili personele ileterek işlemlerini tamamlayabilecek.

e-Nabız'dan vatandaşların erişimine sunulacak

Elektronik ortamda alınan bilgilendirilmiş rıza formları, Bakanlığın merkezi veri kayıt sistemine aktarılarak, e-Nabız'dan vatandaşların erişimine sunulacak.

Bilgilendirilmiş rızanın elektronik ortamda alınması süreçlerinde hastanın yeterli, anlaşılır ve zamanında bilgilendirilmesi ile özgür iradesiyle karar vermesi ilkeleri korunacak.

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yürürülüğe giren düzenlemeye ilişkin paylaşım yaptı.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonunu sağlıkta dijitalleşme adımlarıyla güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Bakan Memişoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik" ile tıbbi müdahale süreçlerinde yepyeni bir dönemi başlattıklarını bildirdi.

Yeni yönetmelikle büyük cerrahi ameliyatlar, girişimsel işlemler ve anestezi uygulamaları öncesi bilgilendirilmiş rıza formlarını dijital ortama taşıdıklarını aktaran Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız kendilerine sunulan onam formlarını doğrudan e-Nabız hesapları üzerinden inceleyebilecek ve rızalarını beyan edebilecek. Dijital sistemleri kullanmakta güçlük çeken vatandaşlarımız, cep telefonlarına gelen tek kullanımlık SMS koduyla işlemlerini sağlık tesisindeki yetkili personel eşliğinde kolayca tamamlayabilecek. Ülkemiz, aziz milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."