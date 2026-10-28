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Ekonomi
AA 28.10.2026 12:44

Sanayi sektörünün elektrik tüketimi 1,7 milyon terajulü aştı

Sanayi sektöründe geçen yıl nihai enerji tüketimi 1 milyon 722 bin 856 terajul oldu.

Sanayi sektörünün elektrik tüketimi 1,7 milyon terajulü aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin sanayi sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre sanayi sektöründe 2025'te 1 milyon 722 bin 856 terajul enerji tüketildi. Alt sektörler itibarıyla tüketimdeki en büyük payı yüzde 29,7 ile "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" sektörü aldı.

Bu sektörü yüzde 23,6 ile "ana metal sanayisi", yüzde 9,1 ile "gıda ürünleri imalatı" ve yüzde 7,1 ile "tekstil ürünlerinin imalatı" takip etti.

"Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı" sektörünün nihai enerji tüketimindeki payı yüzde 6,5 olurken "inşaat" sektörünün payı yüzde 5,1 olarak belirlendi.

En çok tüketilen enerji kaynağı elektrik

Elektrik, 504 bin 637 terajulla en çok tüketilen enerji kaynağı oldu.

Sanayi sektöründe enerji kaynaklarının payları incelendiğinde, yüzde 29,3 ile elektrik, yüzde 23,9 ile doğal gaz, yüzde 22,9 ile katı fosil yakıtlar ve yüzde 14,1 ile petrol ürünleri en çok tüketilen enerji kaynakları olarak kayıtlara geçti.

Alt sektörler itibarıyla enerji tüketiminin en yoğun olduğu "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" sektöründe en çok tüketilen enerji kaynağı yüzde 31,2 ile petrol ürünleri oldu. Bunu, yüzde 29,4 ile katı fosil yakıtlar, yüzde 17,6 ile doğal gaz, yüzde 12,9 ile elektrik izledi.

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Sanayi Üretimi Elektrik Enerji
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