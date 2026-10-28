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Ekonomi
AA 28.10.2026 10:22

Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Ekim ayı doğum yardımı ödemeleri, bugün itibarıyla hesaplara yatırıldı.

Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, doğum yardımlarından bugüne kadar 1 milyon 425 bin 716 çocuğun faydalandığını, iki, üç ve üzeri 828 bin 730 çocuk için her ay düzenli ödeme yapıldığını belirtti.

Bakan Göktaş, yardımdan faydalanan çocuklardan 596 bin 986'sının ailelerin birinci çocuğu, 434 bin 704'ünün ikinci çocuğu, 394 bin 26'sının ise üçüncü ve üzeri çocuklar olduğunu ifade etti.

Hak sahiplerinden 33 bin 343 kişinin ikiz ve üzeri çocuğa sahip olduğunu bildiren Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini aktardı.

Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu ifade eden Göktaş, şunları söyledi:

"Bu kapsamda ekim ayı doğum yardımı ödemelerini, bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 386 bin 701 annenin hesabına 30 milyar 391 milyon liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Göktaş, doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alındığını belirterek, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabileceğini bildirdi.

Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığı bilgisini veren Göktaş, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini hatırlattı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Doğum Mahinur Özdemir Göktaş Devlet Desteği Destek Ödemesi
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