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Dünya
AA 28.10.2026 11:03

Trump, Rusya ve Ukrayna liderleriyle "çok yakında" toplantı düzenleneceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile "çok yakında" bir toplantı düzenleneceğini belirtti.

Trump, Rusya ve Ukrayna liderleriyle "çok yakında" toplantı düzenleneceğini söyledi

Trump, Texas eyaletindeki seçim mitinginden dönüşünde, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve özel temsilcisi Steve Witkoff ile uçakta Rusya-Ukrayna Savaşı ve İran konularını görüştüğünü aktaran Trump, "Rusya-Ukrayna konusunda önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Çok yakında bir toplantı düzenlenecek." ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu görüşmeye Putin ve Zelenskiy'nin katılacağını söyleyerek görüşmenin zamanı, yeri ve formatına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

İran'ın ABD ile anlaşmaya varmak istediğini ancak müzakereleri 3 Kasım'daki ara seçimlerin sonrasına ertelemeye çalıştığını savunan Trump, "Mesele, bunu ne zaman sonlandırmak istediğim. Anlaşma yapmak istediler ama süreci uzatmayı seviyorlar. Belki de seçimleri ya da başka bir şeyi bekliyorlar ama bu onlara bir fayda sağlamayacak." diye konuştu.

Trump, ara seçimlerin ardından İran'a yeni saldırılar düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin soruya, "Her şey mümkün ancak size bir şey söyleyemem." yanıtını verdi.

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