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Gündem
AA 28.10.2026 12:02

Türkiye'nin ulusal dijital kimlik cüzdanı için ilk adım atılıyor

Siber Güvenlik Başkanlığının sorumluluğunda geliştirilecek ulusal dijital kimlik cüzdanı, temel kimlik ve diploma belgelerini bir araya getirecek. Kamu çalışanları öncelikli olarak hazırlanacak prototipin gelecek yıl pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin ulusal dijital kimlik cüzdanı için ilk adım atılıyor

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, dijital kamu hizmetlerinin tasarımı ve sunumu, süreçlerin yeniden yapılandırılmasıyla iyileştirilecek.

Bu kapsamda, kamu çalışanları öncelikli olmak üzere temel kimlik ve diploma belgelerini içeren ulusal dijital kimlik cüzdanının prototipi geliştirilecek.

Hazırlanacak prototip, pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilecek. Siber Güvenlik Başkanlığının sorumluluğunda yürütülen çalışmada İçişleri Bakanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları iş birliği yapacak.

e-Devlet'in kullanıcı sayısında 71 milyon hedefi

Öte yandan e-Devlet Kapısı, ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile bütünleşik hizmetleri ön plana çıkaracak şekilde geliştirilecek. Sistemde, belediye hizmetlerinin de standardizasyonu sağlanacak.

Eylül 2026 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden merkezi kamu kurumları, belediyeler ve iştirakleri, üniversiteler ile özel kurumlar dahil 1130 kurum ve kuruluşun toplam 9 bin 436 hizmeti sunuluyor.

Gelecek yıl e-Devlet Kapısı'nın kayıtlı kullanıcı sayısının 71 milyona, sunulan hizmet sayısının 10 bine, mobil hizmet sayısının ise 7 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor.

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Siber Güvenlik E-Devlet İçişleri Bakanlığı
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