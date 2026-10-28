İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki restoranlarda ailelere telefon yasağı

Çocukların ekran kullanımını azaltmak ve aile içi iletişimi teşvik etmek amacıyla İtalya'nın Sardinya Adası'nda bir grup restoran, ailelerin yemek sırasında cep telefonu ve diğer elektronik cihazları kullanmasını yasaklıyor.

"Ekransız sofrada" anlamına gelen "A tavola senza schermi" adlı girişim, Sardinya Çocuk Ombudsmanı Anna Cau öncülüğünde yürütülüyor.

Proje, çocukların aşırı ekran kullanımını azaltmayı ve yemek sırasında aile içi etkileşimi artırmayı amaçlayan bir kampanyanın parçası.

Önümüzdeki hafta başlayacak ve bir ay sürecek pilot uygulamaya gönüllü olarak katılan 15 restoranda, yemek yiyen ailelerden telefonlarını bir kenara bırakmaları istenecek.

Daha önce çocuk mahkemesinde hakimlik yapan Cau, girişimin yalnızca yasaklara dayanmayı veya sorumluluğu tamamen ebeveynlere yüklemeyi amaçlamadığını belirtti.

Cau, "Daha geniş çevremizin ebeveynleri desteklemesini ve çocukların başkalarıyla iletişim kurmasına yardımcı olmasını sağlamalıyız." dedi.

"Yetişkinlerin ve çocukların yaşamlarını destekleyen gerçek dünyaya ait ortamlar oluşturmalıyız.

Bu girişim, oldukça karmaşık bir konuya yaklaşımımı şekillendiren daha geniş bir düşüncenin küçük bir adımı." ifadelerini kullandı.

Ailelere oyun ve çizim kiti verilecek

Aileler telefonlarını teslim ettikten sonra restoran çalışanları onlara oyunlar ve çizim malzemeleri içeren bir "yeniden buluşma kiti" verecek.

İtalya Çocuk Doktorları Federasyonu tarafından hazırlanan kit, 18 yaşından küçük çocukların ebeveynleriyle sohbet başlatmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kitte çocukların gün içinde yaşadıklarını aileleriyle paylaşmasını teşvik edecek etkinlikler yer alıyor.

Kit ayrıca dijital dünyaya aşırı maruz kalmanın risklerini anlatan bir broşür ve evde sosyal medya kullanımını yönetmeye yönelik öneriler içeriyor.

Cau, restoranların aile içi etkileşimi teşvik etmek için oyun gibi alternatif etkinlikler sunacağını belirterek, "Bu oyunlar, restoranlarda öğle veya akşam yemeği süresine uygun olacak şekilde zaman sınırlarıyla tasarlandı." dedi.