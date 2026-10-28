Çok Bulutlu 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.10.2026 09:17

WSJ: ABD, bazı Körfez ülkelerini ara seçimlerden sonra olası saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyardı

ABD yönetiminin, bazı Körfez ülkelerine, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinin ardından olası saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunduğu ileri sürüldü.

WSJ: ABD, bazı Körfez ülkelerini ara seçimlerden sonra olası saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyardı

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlığında olduğuna dair yeni emareler bulunduğu iddia edildi.

Haberde, iki ülke arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden yürütülen iletişimin, İran'a yönelik yeni saldırı hazırlığı ihtimalini güçlendirdiği öne sürüldü.

Washington yönetiminin, bazı Körfez ülkelerine, ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimlerinden sonra kısa ama yoğun olası saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunduğu iddia edildi.

Bölgedeki ABD güçlerinin mühimmatlarını stokladığı ve savaş uçaklarının saldırılara hazırlandığı ileri sürülen haberde, ilave bir uçak gemisi taarruz grubu ile deniz piyade birliğinin, Orta Doğu'da faaliyet gösteren yaklaşık 20 savaş gemisine gelecek ay katılabileceği öne sürüldü.

CNN'in haberinde, Orta Doğu'daki ABD güçlerinin, Başkan Donald Trump'tan emir almalarının ardından 96 saat içinde İran'a karşı yeni ve potansiyel büyük saldırılar başlatmaya hazır olduğu iddia edilmişti.

ETİKETLER
ABD Seçim İran Donald Trump
Sıradaki Haber
İsrail genel seçimlerinde oyların yüzde 28'i sayılırken, Netanyahu bloğu dışındaki partiler öne geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:08
Cumhuriyet'e uzanan tarihi yolculukta 103 yıl geride kaldı
11:04
Trump, Rusya ve Ukrayna liderleriyle "çok yakında" toplantı düzenleneceğini söyledi
11:04
e-Devlet kullanıcı sayısında hedef 71 milyon
10:52
Özel Yetenek Sınavı ek yerleştirme tercihleri başladı
10:34
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
10:31
HAVELSAN, TURNAs-2026'da müşterek harekat gücünü sergiledi
Antalya'da "tavşan yüreği" zeytininde hasat başladı
Antalya'da "tavşan yüreği" zeytininde hasat başladı
FOTO FOKUS
Yapay zekada korkulan oluyor mu?
Yapay zekada korkulan oluyor mu?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ