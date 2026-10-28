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Ekonomi
AA 28.10.2026 09:36

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar?

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 458 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 616 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 273 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar?

Dün günü gram altın önceki kapanışa göre yüzde 1,18 artışla 6 bin 502 liradan tamamladı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 6 bin 458 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 616 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 273 liradan satılıyor.

Altının onsu ise tahvil faizlerindeki ve dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle yüzde 0,7 azalışla 4 bin 30 dolardan işlem görüyor.

Bölgedeki jeopolitik riskler

Orta Doğu'da ABD ile İran arasında kayda değer bir anlaşmanın ortaya çıkmaması ve Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırması bölgede jeopolitik riskleri artırıyor. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’daki bir rafineriye saldırı düzenlediğine dair haberler sonrasında arz endişelerinin artmasıyla aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 yükselerek 115,5 dolara çıktı.

ABD ve İran arasında anlaşma sağlanmasına yönelik somut bir gelişme olmaması da petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oluyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist endişeleri artırması ve faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceğine dair öngörülerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi tekrar yüzde 5’in üzerinde seyrederken, dolar endeksi 102,4 ile 14 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Gözler Fed'in faiz kararında

Öte yandan, piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi. Fed'in politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Analistler, toplantıda enflasyon baskıları karşısında bundan sonraki faiz politikasına ilişkin verilecek mesajların önem taşıdığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

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