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Gündem
TRT Haber 28.10.2026 10:06

Uluslararası uyuşturucu baronu Türkiye'de yakalandı

Belçika adli makamlarınca difüzyon kararıyla uluslararası seviyede aranan ve Kolombiya'dan Avrupa'ya uzanan dev kokain ağını yönettiği belirlenen organize suç örgütü elebaşı S.G., İstanbul Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Uluslararası uyuşturucu baronu Türkiye'de yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası seviyede aranan şahısların yakalanmasına yönelik koordineli bir çalışma yürüttü.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Belçika’daki en büyük kokain kartellerinden birinin tepe yöneticisi olduğu saptanan S.G.'nin İstanbul'da gizlendiği adres tespit edildi. Ekipler, şüpheliyi Zeytinburnu ilçesinde düzenlenen nokta operasyonla gözaltına aldı.

6 ton bakır tozuna 2 ton kokain gizlemişler

Yakalanan suç örgütü elebaşı S.G.’nin uluslararası uyuşturucu trafiğindeki rolüne ilişkin çarpıcı detaylar da ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında S.G.'nin; Belçika'da kurduğu uluslararası uyuşturucu ağının organize suç örgütü elebaşılığını yaptığı, Kolombiya'dan 6 ton bakır tozuna gizlenmiş 2 ton kokaini kurmuş oldukları örgütle birlikte Belçika ve buradan da Avrupa ülkelerine sevkiyatını yaptığı, bu sevkiyat karşılığında yüksek miktarda gelir elde ederek Kolombiya bağlantılarını sağlayıp kokaini, emdirilmiş maddeden ayırmak için kullanılan kimyasalları temin ettiği tespit edildi. 

Bakanlık açıklamasında, uluslararası uyuşturucu ticaretine darbe vuran polis ekipleri tebrik edilerek, "Kahraman Polislerimizi, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve operasyonda emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gözaltına alınan S.G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi ve Belçika'ya iade sürecinin başlatılması bekleniyor.

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