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TRT Haber-AA 28.10.2026 00:43

Fon soruşturmasında 2 yeni tutuklama: 120'ye yükseldi

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Böylece tutuklananların sayısı 120'ye yükseldi.

Fon soruşturmasında 2 yeni tutuklama: 120'ye yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Hakan Gövdere, Elif Özüş, Elif Değerli ve Rıza Kandemir'in sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir'in tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheliler Elif Özüş ile Elif Değerli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Soruşturma kapsamında 25 kişinin yaklaşık 13 milyar liralık geri ödeme yaptığı öğrenilmişti.

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