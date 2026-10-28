Fon soruşturmasında 2 yeni tutuklama: 120'ye yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Hakan Gövdere, Elif Özüş, Elif Değerli ve Rıza Kandemir'in sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.
Hakimlik, Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir'in tutuklanmasına karar verdi.
Şüpheliler Elif Özüş ile Elif Değerli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
Soruşturma kapsamında 25 kişinin yaklaşık 13 milyar liralık geri ödeme yaptığı öğrenilmişti.