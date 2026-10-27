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Dünya
AA 27.10.2026 23:34

Zelenski: Bu yıl cephedeki konumumuz uzun zamandır olduğundan çok daha güçlü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yılın başından bu yana cephe hattının farklı noktalarında Rus ordusuna yönelik üç ayrı karşı saldırı düzenlediklerini belirterek, "Bu yıl cephedeki konumumuzun, bu savaşta uzun zamandır olduğundan çok daha güçlü olduğunu belirtmekte fayda var." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski: Bu yıl cephedeki konumumuz uzun zamandır olduğundan çok daha güçlü

Zelenski, sosyal medya hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan önemli gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin temsilcileriyle bir araya geldiğini kaydeden Zelenski, cephe hattındaki gelişmeler hakkında kendilerinden bilgi aldığını belirtti.

Harkiv bölgesindeki Kupyansk kenti yönünde Rus ordusuna karşı "Veles" adlı karşı saldırı operasyonu yürüttüklerini aktaran Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Ruslar, mevzilerimizin ötesine geçmek için yer altındaki gaz borularını kullanmaya çalıştılar. Askerlerimiz bu taktiği Ruslara karşı çevirdi ve bu yer altı iletişim sistemini işgalciye karşı son derece başarılı bir şekilde kullandı."

"Konumumuz, uzun zamandır olduğundan çok daha güçlü"

Zelenski, ayrıca yılın başından bu yana cephenin farklı bölgelerinde düzenledikleri iki ayrı karşı saldırı sonucunda 1000 kilometrekarelik alanın kontrolünü yeniden sağladıklarını aktararak, Veles'in üçüncü karşı saldırı olduğunu bildirdi.

Müttefiklerin Ukrayna'ya zamanında destek sağlaması durumunda cephede daha da başarılı olabileceklerini savunan Zelenski, "Bu yıl cephedeki konumumuzun, bu savaşta uzun zamandır olduğundan çok daha güçlü olduğunu belirtmekte fayda var." ifadelerini kullandı. 

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