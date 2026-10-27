Çok Bulutlu 12.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.10.2026 23:21

Fransa'da "Müslümanlara yönelik ölüm çağrıları" yapılan sohbet grubu hakkında soruşturma

Fransa'da, bir sosyal medya platformunda "Müslümanlara yönelik ölüm çağrıları" yapılan sohbet grubu hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Fransa'da "Müslümanlara yönelik ölüm çağrıları" yapılan sohbet grubu hakkında soruşturma

Ulusal basındaki haberlere göre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki bir sohbet grubunda "Müslümanlara yönelik ölüm çağrıları" yapılmasının ardından Paris Savcılığı harekete geçti.

Paris Savcılığı, söz konusu sohbet grubundaki konuşmalar hakkında "nefrete veya şiddete teşvik edildiği" ve "bir terör eyleminin işlenmesine çağrı yapıldığı" gerekçeleriyle soruşturma başlattı.

Söz konusu sohbet grubunda, "Burası Arapların ülkesi değil", "Sokak namazlarından faydalanmak gerek, hepsi toplanıyor" ve "Çok fazla kişiyi öldürmek gerek" gibi ifadeler kullanıldı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, 25 Ekim'de X hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu sohbet grubundan bir kesit paylaşmıştı.

Portes, bu grupta ölüm çağrıları yapıldığını, ırka dayalı nefrete teşvikte bulunulduğunu ve ırkçı ifadeler kullanıldığını belirterek Paris Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağını bildirmişti.

Fransa'nın Yvelines ilinde 23 Ekim'de 1 kişinin ölümüne ve 7 kişinin yaralanmasına neden olan bir saldırı düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ırkçı nitelikte bir terör saldırısı olduğunu duyurmuştu.

ETİKETLER
Fransa Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Melania Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkesin başladığını duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:45
Fon soruşturmasında 2 yeni tutuklama: 120'ye yükseldi
00:31
Sandık çıkış anketlerine göre İsrail’de Filistin'i temsil eden partiler kilit konumda
23:46
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e yeni soruşturma
23:39
Trump'a göre Venezuela bir gün "ABD'nin 51. eyaleti" olabilir
23:37
Zelenski: Bu yıl cephedeki konumumuz uzun zamandır olduğundan çok daha güçlü
23:05
İletişim Başkanı Duran: Dezenformasyonla mücadelede tüm kamu kurumlarıyla çalışıyoruz
Meteoroloji'den 19 kente "kuvvetli yağış" uyarısı
Meteoroloji'den 19 kente "kuvvetli yağış" uyarısı
FOTO FOKUS
Arakan'da bitmeyen zulüm: Vatansız bırakılan Rohingyalılar
Arakan'da bitmeyen zulüm: Vatansız bırakılan Rohingyalılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ