Kurtulmuş: TRT ve AA'nın çalışmaları propaganda mekanizmasını ters yüz etti

Anadolu Ajansı (AA) tarafından TBMM Başkanı Kurtulmuş'un himayesinde Meclis Tören Salonu'nda "Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Töreni" düzenlendi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen törenin açılışında yaptığı konuşmada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AA'nın haber ödüllerinin ikincisini idrak etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu salonda çok çeşitli programlar yapıyoruz. Bu programlar içerisinde hiç şüphesiz, Anadolu Ajansının yapmış olduğu haber ödülü programının ayrıcalıklı bir yeri var. Geçen sene ilkini yaptık, bu sene ikincisini yapıyoruz. Eğer nasip olur önümüzdeki sene üçüncüsünü de yapmak mümkün olursa bundan sonra da artık bu iş gelenekselleşmiş anlamına gelir ve inşallah uzun süre devam eder. Anadolu Ajansının değerli yöneticilerini, İletişim Başkanımızı ve bütün emeği geçen arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Gazetecilik mesleğinin önemine dikkati çeken Kurtulmuş, bu meslek için vazgeçilmez olan temel hususlardan birisinin, gerçeğin ve hakikatin peşinde koşmak olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Gerçeğin, hakikatin peşinde koşmadan habercilik de gazetecilik de yapılamaz" diye konuştu.

"TRT ve AA'nın çalışmaları güçlü siyonist propaganda mekanizmasını ters yüz etmiştir"

Özverili ve fedakar çalışmalar gerçekleştirmekten asla yılmamak gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Yeri geldiği zaman uykusuz, yeri geldiği zaman zor seyahatler, yeri geldiği zaman baskı ortamlarıyla muhatap olmak ama asla hakikatin ortaya çıkması konusunda fedakar çalışmalardan vazgeçmemek herhalde habercinin en temel şiarlarından birisidir. Haberciliğin de meslek ilkelerinden, temel ilkelerinden birisidir" değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, adanmışlık duygusuyla hareket ederek gerçeğin ve hakikatin ortaya çıkması için cesur bir şekilde faaliyetleri sürdürmek gerektiğini aktararak, bunlardan birisi eksik olursa tam manasıyla başarılı bir habercilikten bahsetmenin mümkün olmayacağını vurguladı.

Son yıllarda özellikle Gazze'deki insanlık dramlarının, siyonist rejimin soykırımının dünyaya duyurulmasında TRT ve AA'nın ortaya koyduğu çalışmalara dikkati çeken Kurtulmuş, "Türkiye'nin iki ana habercilik unsuru olan TRT'nin ve Anadolu Ajansının büyük gayretleriyle hakikati gerçekten ortaya çıkarma çalışmaları, küresel ölçekte herhalde kabili kıyas olmayan fevkalade güçlü siyonist propaganda mekanizmasını ters yüz etmiştir" şeklinde konuştu.

Bugün dünyada siyonist rejimin ve küresel siyonist habercilik mekanizmasının sahip olduğu etkinin başka hiçbir grupla kıyaslanamayacak kadar güçlü olduğuna işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşeri anlamda söylüyorum ama bizatihi hakkın, haklı olmanın vermiş olduğu güç ise her şeyin üstündedir. Eskilerin çok sık tekrarladığı bir söz: 'Hak en üstündür. Asla hak olana, haklı olana kimse üstün gelemez.' Dolayısıyla Filistin'de haberci kardeşlerimizin, dostlarımızın canları pahasına ortaya koydukları, hakkı tutup kaldırma faaliyetleri de İsrail'in küresel ölçekteki siyonist propaganda mekanizmasını yerle bir etmiş, onun örtmeye çalıştığı gerçekleri su yüzüne çıkarmıştır. Bundan dolayı da dünyada Filistin davasına destek veren bütün Filistinli gazetecileri ve bütün Filistin dostu gazetecileri tebrik ediyorum, şehitlere Cenabıallah'tan rahmet diliyorum."

"Her zaman hakkın, hakikatin sözcüsü olmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin büyük hedefleri bulunan bir ülke olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye formülüyle ifade ettiğimiz şey sadece tek bir kurumun, sadece tek bir alanın çok güçlü olmasıyla ifade edilemez, gerçekleştirilemez" diye konuştu.

Sadece bir alanda güçlü olmanın "güçlü, büyük Türkiye" idealinin oluşması için yeterli olmayacağının altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ekonomisiyle, sanayisiyle, ordusuyla, savunma sanayisiyle, demokrasisiyle, Meclis'iyle her alanda güçlü olan bir Türkiye olmak mecburiyetindeyiz. Hiç şüphesiz bunun başında gelen alanlardan birisi de medyanın güçlü olduğu bir Türkiye olmaktır. Medyası güçlü olmayan, medyasının söylediği sözün itibarı olmayan, medyada dile getirilen konuların Türkiye ve dünya gündeminde etkisi olmayan Türk medyasının, güçlü Türkiye hedefine de katkı sunmayacağı aşikardır. Onun için diyoruz ki sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin vazgeçilmez unsurlarından birisi de güçlü bir Türk medyasına sahip olmak, Türkiye'nin medyasının bütün kurumlarıyla, kamu kurumlarıyla, kamu medyacılığıyla ve özel sektör medyacılığıyla güçlü olması için gayret sarf etmektir. Bu çerçevede medyamızda bu niyetle hareket eden herkesi takdirle ifade ediyoruz. Özellikle kamu yayıncılığı yapan Anadolu Ajansının bu sürede ortaya koymuş olduğu performansı da takdirle karşıladığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum."

İsrail'de Netanyahu ve çetesinin Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması sürecinde sunulan delillerin önemli bir kısmının, AA ve TRT tarafından tespit edilen deliller olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Bu, fevkalade önemlidir. Hakkın, hakikatin ortaya çıkarılması için bu çabayı da takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Anadolu Ajansı ve TRT ile Türkiye'nin kamu yayıncılığı başta olmak üzere Türk medyasının tamamında bu gücü inşallah en güzel şekilde kullanacağız ve her zaman hakkın, hakikatin sözcüsü olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, ödül töreninin hayırlı olmasını temennisinde bulundu.