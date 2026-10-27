AA'dan TRT Haber Dijital Yayınlar'a “Haberde Türkçe Kullanımı Özel Ödülü”

Bu yıl ikincisi düzenlenen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle sahiplerini buldu.

Türkiye'de habercilik sektörünün gelişimini desteklemek, etik değerlerin korunmasını sağlamak, güvenilir ve kaliteli içerik üretimini teşvik etmek amacıyla Anadolu Ajansı (AA) tarafından TBMM himayelerinde gerçekleştirilen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri töreni, TBMM Tören Salonu'nda yapıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada, geleneksel habercilikte üstün başarı gösteren çalışmaların yanı sıra dijital medya ve modern habercilik tekniklerini yenilikçi bir vizyonla uygulayan projeler değerlendirildi, farklı kategorilerdeki 7 ödül sahiplerini buldu.

TRT Haber Dijital Yayınlar'a "TDK Haberde Türkçe Kullanımı Özel Ödülü"

"Halide Edip Kadın Gazeteciler Özel Ödülü"ne, "Tanıdık bir yaşam, çalınmış bir anlatı" haberiyle Fokus Plus'tan Sare Aydın layık görüldü.

"TDK Haberde Türkçe Kullanımı Özel Ödülü"nü, "Türk kültür tarihine bir ışık: Saraycık Testisi'nde Kutadgu Bilig izleri" başlıklı haberiyle TRT Haber'den Ayşe Şimşek, "En İyi Yeni Medya Haberi Ödülü"nü "Gazze'nin Beyaz Önlüklü Direnişçisi" başlıklı haberiyle GZT'den Zeynep Rana Çetin aldı.

"Dilimiz, kimliğimiz; Türkçe, yaşayan hazinemiz"

"Türk Dil Kurumu (TDK) Haberde Türkçe Kullanımı Özel Ödülü"ne, "Türk kültür tarihine bir ışık: Saraycık Testisi'nde Kutadgu Bilig izleri" haberiyle layık görülen TRT Haber muhabiri Ayşe Şimşek ise Türk tarihine çok meraklı olduğunu ve Türk dünyası ile ilgili çalışmalar yaptığını söyledi.

Şimşek, Genel Türk Tarihi alanında yüksek lisans yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Prof. Dr. Mesut Karakulak hocam Kazakistan'daki seyahatinde bir müzede Saraycık Testisi üzerinde Kutadgu Bilig'den sözler olduğunu keşfetmiş. Ben de Türk dünyasının bunu öğrenmesi gerektiğini düşündüm. Türk halkının, edebiyat, tarih okuyan öğrencilerin Kutadgu Bilig'in aslında sadece kitaplarda yer almadığını, herkesin bildiğini, her taşın üzerinde yer aldığını öğretmek istemiştim."

Ödülü kazandığını duyduğunda çok heyecanlandığını dile getiren Şimşek, "Türk diline, Türkçeye ve Türk dünyasına önem verilmesi benim için büyük gurur. Dilimiz, kimliğimiz. Türkçe, yaşayan hazinemiz. Meslek hayatımın ilk ödülü. Bu ilk ödülü Anadolu Ajansı tarafından almak, TBMM'de almak büyük bir gurur oldu" dedi.

Çok sayıda davetli katıldı

"En İyi Televizyon Haberi Ödülü"nü "Sessiz işgal Chabad" haberiyle Habertürk Televizyonu'ndan Behesti Abdullah Tekin ve Mertcan Öztürk, "En İyi Yazılı Basın Haberi Ödülü"nü "4 Taksitle Tetikçi" haberiyle Milliyet Gazetesi'nden Çiğdem Yılmaz, "Parlamento Özel Ödülü"nü Sabah Gazetesi'nden Ali Ekeyılmaz, "Yılın Haberi Ödülünü" ise "Mattia Ahmet Minguzzi" haberiyle Sabah Gazetesi'nden Erdoğan Yapık kazandı.

Aydın'a ödülünü AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Şimşek'e ödülünü İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Çetin'e ödülünü HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Öztürk'e ödülünü İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çiğdem Yılmaz'a ödülünü eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Ekeyılmaz'a ödülünü eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Yapık'a ödülünü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş verdi.

Farklı siyasi partilerden milletvekilleri ile çok sayıda davetlinin de katıldığı tören anı fotoğrafı çekimlerinin ardından sona erdi.