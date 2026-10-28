ÖSYM'nin 2027 sınav takvimi belli oldu

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, ÖSYM'nin 2027 yılı sınav takviminin açıklandığını, adayların sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini ÖSYM'nin internet adresinden takip edebileceğini belirtti.

YKS'nin 2027'de de üniversite eğitimi almak isteyen milyonlarca adayın katılımıyla yapılacağını aktaran Ersoy, "2027-YKS, 19-20 Haziran'da yapılacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 19 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 20 Haziran Pazar günü düzenlenecek. 2027-YKS başvuruları, 4 Şubat-2 Mart tarihlerinde alınacak, sınav sonuçları ise 21 Temmuz tarihinde açıklanacak" dedi.

Üç oturumdan oluşacak 2027-YKS'de adayların farklı alanlardaki bilgi ve becerilerinin ölçüleceğinin altını çizen Ersoy, sınavın uygulanmasına ilişkin süreçlerin ilgili kılavuz ve duyurularla kamuoyuna bildirileceğini ifade etti.

KPSS başvuruları 8-19 Temmuz'da

ÖSYM Başkanı Ersoy, adayların kariyer ve eğitimleri için önemli bir aşama olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 20 Mart'ta yapılacağını duyurdu.

Sınava ilişkin başvuruların 13 Ocak-10 Şubat'ta alınacağını, sonuçların ise 15 Nisan'da açıklanacağının bilgisini paylaşan Ersoy, 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini, 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) ise 18 Temmuz'da yapılacağını, sonuçların ise 12 Ağustos'ta duyurulacağını belirtti.

Ersoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 8-19 Temmuz'da yapılacak. KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 12 Eylül'de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 18 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 19 Eylül'de düzenlenecek. Kamu görevlerinde kariyer hedefleyen adayların katılacağı sınavlar, adayların alanlarına ilişkin birikimlerinin ölçülmesine yönelik uygulanacak. KPSS sonuçları 13 Ekim tarihinde duyurulacak."

MEB-AGS 8-9 Mayıs'ta düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) kapsamındaki Akademi Giriş Sınavı'nın (AGS) 8 Mayıs'ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 9 Mayıs tarihinde gerçekleştirileceğini belirten Ersoy, sınava başvuruların 19-29 Mart'ta alınacağını, sınav sonuçlarının 11 Haziran'da açıklanacağını bildirdi.

Gelecek yıl üç Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) düzenleneceğini aktaran Ersoy, "ALES/1 18 Nisan'da, ALES/2 11 Temmuz'da, ALES/3 28 Kasım'da uygulanacak. 2027-2028 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla merkezi Özel Yetenek Sınavı (2027-ÖZYES) 21-24 Temmuz'da yapılacak. Sınavın başvuruları 1-10 Haziran'da alınacak. Sonuçlar 18 Ağustos'ta açıklanacak." ifadelerini kullandı.

ÖSYM'nin elektronik ortamda gerçekleştirdiği sınavların sayısının her geçen yıl arttığını ve Dört Becerili Dil Sınavlarının yaygınlaştığının altını çizen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şöyle devam etti:

"Elektronik sınav merkezleri ile yılda ortalama 60 bin adaya sınav hizmeti veriyoruz. Bu merkezlerde düzenlenen elektronik sınavlar, değerlendirme ve sonuç açıklama süreçlerinde klasik sınav yöntemlerine alternatif sunmaktadır. 10 farklı yabancı dilde (Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca, Rusça ve Yunanca) ve uluslararası ölçekte dört becerili (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) dil sınavlarının yanı sıra kurumların ihtiyaçlarına yönelik sınavlar da e-sınav merkezlerinde uygulanmaktadır.

Açıklanan 2027 Sınav Takvimi'nde 12 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), 3 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL), 4 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı/Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP), 2 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS) bulunuyor. Kurumların ihtiyaçları ve ÖSYM planlamaları doğrultusunda farklı sınavlar da elektronik ortamda düzenlenecek."

"Eğitim camiasına hayırlı olsun"

Ersoy, 2027'de gerçekleştirilecek sınavların adaylar, aileleri ve eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyerek, tüm adaylara sınavlarda başarı temennisinde bulundu.

ÖSYM'nin, ölçme ve değerlendirme süreçlerinde güvenilirlik, erişilebilirlik ve aday odaklılık ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü ve sınav uygulamalarında teknolojik imkanlardan daha fazla yararlanarak süreçleri geliştirmeye devam ettiğini ifade eden Ersoy, ÖSYM'nin vizyonu ve misyonu doğrultusunda, sınavların uluslararası standartlara uygun, güvenli, şeffaf ve etkin şekilde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

2027 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 'ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi'ne tıklayarak ulaşabilirsiniz.