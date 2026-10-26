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Eğitim
TRT Haber 26.10.2026 15:42

Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne ilişkin merak edilenler

Millî Eğitim Bakanlığınca Ortak Yazılı Sınav Sistemi’ne (OYSS) ilişkin detaylara yer verilen “Sıkça Sorulan Sorular” rehberi hazırlanarak Bakanlığın web sitesinde erişime açıldı.

Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne ilişkin merak edilenler

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından OYSS ile ilgili sıkça sorulan sorular yanıtlandı. Hazırlanan rehberde OYSS’nin amacı, öğrenci başarısı ve eğitim kalitesi bakımından önemi ve nasıl uygulanacağı ile ilgili detaylara yer verildi.

OYSS’nin okul geneli ortak yazılı sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerini dijital ortamda yürütmek amacıyla geliştirilen bir sistem olduğuna vurgu yapılan rehberde, sınavların öğretim programlarındaki öğrenme çıktılarıyla uyumlu, geçerli ve güvenilir şekilde hazırlanması ve sonuçların öğrenme çıktılarıyla uyumlu şekilde analiz edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Sistemle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu geliştirici (biçimlendirici) değerlendirme uygulamalarının, açık uçlu ve beceri temelli soruların okul düzeyindeki kullanımının yaygınlaştırılacağı kaydedilen rehberde, okullardaki ölçme ve değerlendirme uygulamalarının geçerli ve güvenilir bir yapıya kavuşturulması açısından sistemin önemine vurgu yapıldı. OYSS ile sınavlarda farklı güçlük düzeylerinde soruların dengeli şekilde kullanılmasının sağlanacağı ifade edildi.

Öğretmenler sistem üzerinde deneme uygulamaları gerçekleştirebiliyor

Sistemin kullanımına yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında tamamlandığı ifade edilen rehberde, öğretmenlerin sistem üzerinde deneme uygulamaları gerçekleştirebildikleri belirtildi.

Rehberde, OYSS’nin 2026-2027 eğitim öğretim yılında ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce; lise 9, 10 ve 11. sınıflar Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe ve İngilizce derslerinde uygulanacağı öğrenildi.

Ortak Yazılı Sınav Sistemi’ne ilişkin “Sıkça Sorulan Sorular” rehberine ulaşmak için tıklayınız.
 

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