Ulusal Staj Programı'na başvurular bugün başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulusal Staj Programı’na ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakan Işıkhan, Ulusal Staj Programı’na başvuruların bugün itibarıyla başladığını "Sevgili gençler, sizin için güzel bir haberimiz var" başlığıyla duyurdu.

Işıkhan, "kamu kurumlarında ve özel sektörde staj fırsatlarını yakalayabilir, deneyim elde ederek kariyer hayatınızı şekillendirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

???? Sevgili gençler, sizin için güzel bir haberimiz var. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde uyguladığımız Ulusal Staj Programı’na başvurular bugün itibarıyla başladı. Kamu kurumlarında ve özel sektörde staj fırsatlarını yakalayabilir, deneyim elde ederek kariyer hayatınızı şekillendirebilirsiniz. ????Detaylar için: https://t.co/V2yPf7vR5A @ulusalstajprg #UlusalStajProgramı — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) October 26, 2026

Ulusal Staj Programı nedir?

Ulusal Staj Programı, genç insan kaynağımızın kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sağlanan kariyer olanaklarından faydalanmasını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı destekleriyle ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda yürütülen erken dönem kariyer programıdır. Program aracılığıyla; gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi ve bu imkânların tüm üniversite bölümlerine yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Ulusal Staj Programı’na başvuru yapan öğrenciler; akademik performansları, becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetleri ve genel başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanlarını baz alan şeffaf ve yenilikçi bir yöntem ile değerlendirilmektedir. İşverenler staj tekliflerini, başvuru yapan öğrencilerin kimlik ve üniversite bilgilerini görmeksizin söz konusu yeterlilik alanlarında (akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif) aldıkları puanları esas alarak objektif bir şekilde iletmektedir.

Yurt içindeki başarısının yanı sıra yurt dışında da beğeni ile takip edilen ve OECD tarafından örnek uygulama olarak gösterilen Program, pek çok gence iş hayatını henüz öğrenciyken deneyimleme ve erken dönem kariyer farkındalığı kazanma imkânı tanımaktadır.

Ulusal Staj Programı hangi imkanları sunar?

Ulusal Staj Programı öğrencilere staj, iş gölgeleme ve eğitim olmak üzere üç temel kariyer gelişim imkânı sunmaktadır.

Staj, yükseköğretim öğrencilerinin mesleki bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek, sektörü tanımak ve iş hayatına adaptasyon sağlamak üzere bir kurum veya işletme bünyesinde gerçekleştirdikleri uygulamalı mesleki çalışmadır.

İş Gölgeleme, yükseköğretim öğrencilerine belirli bir meslek veya iş kolu hakkında doğrudan bilgi ve tecrübe edinme imkânı sunan, kısa süreli ve gözleme dayalı öğrenim sürecini ifade eder.

Eğitim ise, öğrencilerin kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla ilgili yetkin kurumlar tarafından belirli konularda hazırlanan ve sunulan organize edilmiş öğrenim faaliyetidir.

Ulusal Staj Programı'na başvuru kriterleri

01.01.2027 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01.01.1992 ve bu tarihten sonra doğmuş olan), genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2* (diğer sistemlerde dengi olan),

Türkiye ve KKTC’de eğitimine devam eden;

Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri, örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç)

Yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden (Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi);

Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri, örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç)

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuru yapabilmektedir.