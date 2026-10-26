Çok Bulutlu 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
TRT Haber 26.10.2026 13:41

Ücretsiz Dijital Üniversite Platformu başvurularında son gün

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) himayesinde hayata geçirilen Dijital Üniversite Platformu'na başvurular, bugün saat 23.59'da sona erecek.

Ücretsiz Dijital Üniversite Platformu başvurularında son gün

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Dijital Üniversite Platformu ile yapay zekadan veri analizine, sürdürülebilirlikten temiz enerji teknolojilerine uzanan geniş bir yelpazede ücretsiz eğitim imkanı sunuluyor.

Platform, Yapay Zeka, Veri Analizi ile Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik olmak üzere üç okul altında 16 eğitim modülünü bir araya getiriyor.

Geçen yıl 135 binden fazla başvuru alan program, bu yıl yeni eklenen Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Okulu ile kapsamını genişletti.

Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinin akademik katkı sağladığı platform, 18 yaş ve üzerindeki katılımcılara farklı alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor.

Eğitimler ücretsiz ve çevrim içi gerçekleştirilecek

Katılımcılar, makine öğrenmesi, üretken yapay zeka araçları, modern yazılım geliştirme, istatistik, veri analitiği, iklim değişikliği, kurumsal sürdürülebilirlik, sürdürülebilir finans ve temiz enerji teknolojileri gibi alanlarda eğitim alabilecek.

Ücretsiz ve çevrim içi gerçekleştirilecek eğitimlerde adaylar, ders saatlerinin çakışmaması koşuluyla farklı okullardan en fazla iki modül seçebilecek.

Eğitimler 3 Kasım'da başlayacak ve iki dönem halinde yaklaşık 24 hafta sürecek. Program, 4 Haziran 2027'de tamamlanacak.

Dijital Üniversite Platformu'na başvurular, bugün saat 23.59'a kadar "www.dijitaluniversiteplatformu.org/tr/" adresinden yapılabilecek.

ETİKETLER
YÖK Eğitim
Sıradaki Haber
Ulusal Staj Programı'na başvurular bugün başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:36
Siber suçlarla mücadele: 75 şüpheli tutuklandı
14:33
Irak güvenlik güçleri bazı noktaları terör örgütü PKK'dan devraldı
14:11
Katil İsrail 3 yılda 9 binden fazlası anne olan 12 bin 500'den fazla kadını öldürdü
14:11
Yunan basını: Türkiye’nin yükselişi biz yalnızlaştırıyor
13:40
Norveç'ten Trump'a, Nobel Komitesinin "bağımsız" olduğu cevabı
13:36
Simit tezgahına not bırakıp KPSS'ye girdi: Ücreti fazlasıyla içerisine bırakmışlardı
Iğdır'ın Üçkaya Gölü sonbahar renklerine büründü
Iğdır'ın Üçkaya Gölü sonbahar renklerine büründü
FOTO FOKUS
Milli deniz sistemleri TURNAs-2026'da nefes kesti
Milli deniz sistemleri TURNAs-2026'da nefes kesti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ