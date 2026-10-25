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Gündem
AA 25.10.2026 10:16

KPSS Ortaöğretim yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) sona erdi. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak.

KPSS Ortaöğretim yapıldı

Türkiye genelinde toplam 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonun kullanıldığı sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvuru yaptı.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "genel yetenek" ve "genel kültür" testleri uygulandı.

Adaylara 130 dakika süre verildiği 2026-KPSS Ortaöğretim, saat 12.25'te sona erdi.

Sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.

Geç kalan adaylar sınava alınmadı

Öte yandan sınav binalarına giriş süresinin dolmasının ardından gelen adaylar içeri alınmadı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki sınava geç kaldığı için giremeyen Zeynep Asel Uslu, üniversite öğrencisi olduğunu ve kendisini denemek amacıyla sınava başvurduğunu söyledi.

Uslu, aracın lastiğinin patlaması nedeniyle başka bir araçla gelmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Bir dakika kala bıraktı bizi velimiz buraya. Bir dakika da oraya koşmaya çalıştık. Başaramadık. Kapıları gözümüzün önünde kapattılar ve bizi almadılar. Sağlık olsun. KPSS'yi hedefleyen arkadaşlarımız umarım başarabilir" dedi.

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