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TRT Haber 28.10.2026 13:34

Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede başkentin ihtiyaçları, kente değer katacak adımlar ele alındı.

Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kabule ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı Bakanlıkta kabul ettiklerini belirten Bakan Kurum, "Başkentimizin ihtiyaçlarını, şehircilik alanındaki çalışmalarımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik. Ankara’mız için ortak akılla çalışmaya, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

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Mansur Yavaş Murat Kurum
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