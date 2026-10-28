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Ekonomi
AA 28.10.2026 14:02

71 bin 899 hesaba 68 milyar lira tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapıldı

8. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131'den 38'e düştü, 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar lira tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapıldı.

71 bin 899 hesaba 68 milyar lira tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapıldı

İletişim Başkanlığı, 8. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildiğini açıkladı.

Toplantıya, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararlarına istinaden, SPK tarafından tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak 22 Ekim 2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun, 27 Ekim 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7596 sayılı Kanun kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulunun 27 Ekim 2026 tarihli ve 76/1903 sayılı Kararı ile tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esaslar da belirlenmiştir.

SPK'nın 15 Ekim 2026 tarihli Kararı ile tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemleri ile ilgili olarak, 31 fonun 27'sinin tasfiye işlemleri 23 Ekim 2026 itibarıyla büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu kapsamda, toplam 26 bin 152 adet hesaba 27,2 milyar lira ödenmiştir. Söz konusu grubun kalan 4 fonunun tasfiyesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Böylece, başından bu yana tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131'den 38'e düşmüş, 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar lira tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapılmıştır."

Cevdet Yılmaz: 1 milyon liraya kadar ara ödemeler cuma günü başlayacak
Cevdet Yılmaz: 1 milyon liraya kadar ara ödemeler cuma günü başlayacak

"MASAK çalışmalarını titizlikle sürdürüyor"

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) nezdinde oluşturulan hesaplara iadelerin devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"MASAK, fon soruşturmasına konu şirketler, manipülasyon şüphesi bulunan kişiler ve gerçekleştirilen şüpheli işlemlerin ve fonların gerçek faydalanıcıları hakkında yurt dışı bağlantılı çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. TBMM'de kabul edilen 7596 sayılı Kanun ve ilgili SPK usul ve esas Kararı ile süreçleri netleşen olağanüstü tasfiye kapsamında bulunan fonlarla ilgili olarak, ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü başlaması öngörülmektedir. Diğer yandan, bir daha benzer sorunların yaşanmaması adına yapısal adımları içerecek Kanun Teklif taslağı konusunda teknik hazırlıklar hızlandırılacaktır. Sektör paydaşları ile istişare edilerek olgunlaştırılacak taslak, Meclisimizin takdirine sunulacaktır."

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz Fon soruşturması Hazine ve Maliye Bakanlığı İletişim Başkanlığı TMSF
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