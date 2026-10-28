Yeni EBA ile okullara yapay zekâ destekli altyapı geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 milyon aktif kullanıcıya ulaşan EBA'nın artık yapay zekâ ile güçlendirildiğini belirterek okulların dijital altyapısında yeni bir dönemin başladığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu'nda düzenlenen "Yeni EBA Tanıtım Programı"na katıldı.

Konuşmasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlayan Tekin, zorlu bir mücadelenin sonucunda 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edildiğini ve MEB'e de Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa edecek bir gençlik yetiştirme görevinin tevdi edildiğini belirtti.

Milli Mücadele'nin kazanılması ve Cumhuriyet'in ilanı sürecinde emeği geçen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere herkese teşekkürlerini ileten Tekin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın gururundan bahsedilebiliyorsa bunun önceki nesillerin verdikleri katkı sayesinde olduğunu vurguladı.

Tekin, Milli Eğitim Bakanı olarak göreve gelmesinin ardından eğitim öğretim süreçlerine sanatı dahil etmek üzere bir altyapıyla başladıklarını aktararak, okullarda öncelikle yöresel ve sanatsal etkinlikler başta olmak üzere sanatla eğitimi birlikte değerlendirmek üzere 3 girişim başlattıklarını hatırlattı.

Bunların "Maarif Orkestrası", "Maarif Halk Oyunları Topluluğu" ve "Maarif Tiyatro Topluluğu" olduğunu anlatan Tekin, "Maarif Tiyatro Topluluğu"nun profesyonel tiyatrocular eşliğinde gönüllü öğretmenlerden oluştuğunu söyledi.

Ahmed Cevad'ın hayatını anlatan tiyatro oyunu hazırlanacak

Bakan Tekin, "Maarif Tiyatro Topluluğu"nun 2023'te Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyununu sergilediğini anımsattı.

Söz konusu oyunu Cumhuriyet'in kuruluş hikayesini tarih müfredatındaki veriler ışığında sanatsal bir dille çocukların izleyeceği bir formatta hazırladıklarını ifade eden Tekin, oyunun yaklaşık 40 ilde sahnelendiğini dile getirdi.

Bakan Tekin, oyunun görüntülerini EBA'ya sinematografik bir yöntemle yüklediklerinin altını çizerek, bu hafta öğretmen ve velilerden oyunu öğrencilerle birlikte izlemelerini tavsiye etti.

15 Temmuz'u anlatan "En Uzun Gece" ve "Şüheda 1915" tiyatro oyunlarının da sahnelendiğini ve bunları da EBA'ya yüklediklerini belirten Tekin, bu oyunlarını hepsinin müfredatla ilişkisi kurularak hazırlandığını vurguladı.

Tekin, Azerbaycan milli şairi Ahmed Cevad'ın da hayatını anlatan bir tiyatro oyunu hazırlayacaklarını bildirdi.

"EBA'yı dünyanın en büyük eğitim içerikleri portallarından bir tanesi olmak üzere kurguladık"

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olarak göreve başladığında muhalefetin en çok "FATİH" projesini eleştirdiğini hatırlatan Tekin, muhalif siyasi partilerin eğitimde teknolojinin kullanımına yönelik yapılan yatırımları "çöp" ve "israf" diye eleştirdiklerini ifade etti.

Tekin, "FATİH" projesinin hayata geçiriliş sürecinde "Türkiye'nin bir an önce eğitimde dijital altyapıyı kullanabileceği bir mekanizmayı kurmamız gerekir" varsayımından hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"O gün bunu 'çöp' olarak, 'gereksiz bir yatırım' olarak eleştiren muhalefet bugün teknoloji okuryazarlığında ve dijital alanda eksiklerimizi veya şunun da yapılması gerekir eleştirisini yapıyorlar. Tutarlı olmak lazım. Biz bu işlere 2011'de başladık. 2011'de FATİH projesiyle buna başladık ve dedik ki okullarımızın hepsinde dijital altyapıyı kurmalıyız. Çünkü teknoloji çok sık değişiyor. Bu değişikliklerin mutlaka eğitime yansımaları da olacaktır. Okullarımızda internet altyapısı, dersliklerimizde etkileşimli tahta bu projenin olmazsa olmazlarıydı. Bu altyapıyı kurduktan sonra çocuklarımızın bu altyapıyla birlikte kullanabilecekleri ana mekanizma ne olmalı? Buraya da odaklandık ve EBA'yı şu an dünyanın en büyük eğitim içerikleri portallarından bir tanesi olmak üzere kurguladık."

EBA'nın aktif kullanıcı sayısına değinen Tekin, "6 milyon civarında aktif kullanıcı sayısı var. Bu, Avrupa ülkeleri arasında açık ara en iyi olduğumuz bir konu. OECD'nin olağan raporlarında ifade ettiği bir nokta var, 'eğitim öğretime dijital altyapının hazırlığı anlamında Türkiye, OECD ülkeleri arasında en iyi noktada'. EBA içerik olarak bu noktaya geldi." diye konuştu.

"Okullarımızı yapay zeka destekli bir altyapıya kavuşturmuş olduk"

Bakan Tekin, bugün gelinen noktada 2011'den bu yana zenginleştirmeye çalıştıkları EBA ile ilgili farklı bir tablonun söz konusu olduğuna dikkati çekti.

Bunun dünyada olağan hayatın içerisine ciddi bir biçimde giren yapay zeka olduğunu vurgulayan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapay zekayı artık eğitim öğretim süreçlerinin içerisinde hem çocuklarımızın, gençlerimizin yapay zekadan faydalanabileceği hem de yapay zekadan üretimde bulunabileceği bir altyapıya bizim dönüşmemiz gerekiyor. Bugün burada sunumunu yaptığımız 'Yeni EBA Projesi' aslında yapay zekanın zengin EBA birikimiyle ve Milli Eğitim Bakanlığının diğer uygulamalarıyla entegre olmasını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yeni EBA'da bizim yapay zeka uygulamalarımızın sadece bir bölümünü görebileceksiniz. Bunlar dışında Bakanlık Yönetim Sistemimizi milyarlarca veri içerisinden yapay zeka desteğiyle rasyonel kararlar almamızı sağlayan bir altyapıyla kurduk. Bütün okullarımızı bu anlamda fiziki pozisyonlarından coğrafi konumlarına kadar, akademik başarılarından insan kaynağı ihtiyacına kadar bütün anormallikleri anında raporlayabilecek bir yapay zeka destekli altyapıya kavuşturmuş olduk.

Sadece bu değil, MEBİ bilhassa kademeler arası geçiş sınavına hazırlanan kardeşlerimiz açısından çok faydalı bir içerik halini aldı. Aynı şekilde DİLİM, bilhassa bugünlerde zenginleştirmeye çalıştığımız bir uygulama. Şu anda İngilizce ve Türkçe üzerine dil öğrenme uygulaması. Arapça ve Almancayı da eklemeye çalışıyoruz. Bilhassa yurt dışındaki vatandaşlarımızın, gurbetçi vatandaşlarımızın, çocuklarının Türkçe ve Türk kültürü ile ilgili bağlarını kurmak açısından Türkçe programı çok önemli. Aynı şekilde Türkiye'de öğrencilerimizin, gençlerimizin İngilizce altyapılarını geliştirmek ve öğrenme süreçlerine destek olmak açısından o da çok faydalı olacak."

"Öğretmenlerimizin emeğini hiçe sayan bir yapıyla hep mücadele ettik"

Tekin, eskiden beri MEB'in, üzerinde vesayet uygulamaya çalışılan başka birimlerin saldırısı altında olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, şöyle devam etti:

"Yardımcı kitap satmaya çalışan ve yardımcı kitap satarken Milli Eğitim Bakanlığının ders kitaplarını kötüleyerek yardımcı kitap satan özel dershanecilik hizmeti verme veya satmak isteyip bunu satarken de Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlerini kötüleyen, Milli Eğitim Bakanlığının okullarını kötüleyen, öğretmenlerimizin emeğini hiçe sayan bir yapıyla hep mücadele ettik. Bugünlerde de bizim geliştirdiğimiz hem MEBİ hem de EBA'nın yeni yapay zeka destekli uygulamaları yine benzeri şekilde kendi ürünlerini pazarlamak isteyen kişilerin algı yönetmek amaçlı karalamalarıyla karşı karşıyayız. Bunlara itimat etmeyin lütfen."

"Türkiye, eğitimde örnek ülke olarak gösterilmeye başlandı"

Yapay zeka uygulamaları dahil MEB'in teknoloji kullanımıyla ilgili altyapısının çocukların akademik başarılarını en üst düzeye çıkarmak için yeterli biçimde kurgulandığını belirten Tekin, öğretmenlerin ve öğrencilerin, Bakanlığın hayata geçirdiği uygulamaları kullanmalarını tavsiye etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yer alan 9 okuryazarlık başlığından birinin teknoloji okuryazarlığı olduğunu söyleyen Tekin, "Çocuklarımızın hem teknolojiyi iyi kullanmaları hem teknolojide üretim yapabilmeleri hem de teknolojinin çocuklarımız üzerinde yaratacağı zararları minimize edecek bir kurguyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ndeki dijital okuryazarlık, teknoloji okuryazarlığı alanı kurgulandı. Bunu da önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 2002'den itibaren eğitim öğretim süreçlerinde hem fiziki altyapı hem de teknolojik altyapı itibarıyla devrim niteliğinde işler yaptığını söyleyen Tekin, "2003'ten itibaren genel bütçede en fazla kaynak hep birinci sırada eğitime ayrıldı. Bu kaynaklar sayesinde bugün uluslararası arenada birçok başlıkta Türkiye, eğitimde örnek ülke olarak gösterilmeye başlandı." dedi.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın da bir konuşma yaptığı tanıtım programında, ayrıca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, EBA Deneyim İstasyonları'nda, Bakan Tekin'e kendi kullanım alanlarına göre yeni EBA'yı tanıttı.