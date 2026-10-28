İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Adnan Menderes Bulvarı'nda (Vatan Caddesi) gerçekleştirilecek Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni ve tören geçişi nedeniyle yarın saat 05.45'ten programın bitimine kadar kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, Vatan Caddesi çift yönlü trafiğe kapatılacak.

D-100 kara yolunun kuzey ve güney istikametlerinden, 10. Yıl, Oğuzhan, Ordu, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin caddelerinden, Edirnekapı'dan, hal yolu güney istikametinden, Atatürk Bulvarı ve Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi'ne giriş olmayacak.

Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden de Vatan Caddesi'ne katılım sağlanamayacak ve Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak.

Sürücüler, alternatif güzergah olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu'nu kullanabilecek.

Ayrıca, trafik tedbirleri kapsamında 58 noktada, 22 ekip, 28 MTS unsuru, 36 yaya personel ve 3 çekici ile toplam 111 personel görevlendirilecek.