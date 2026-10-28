Çok Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.10.2026 15:07

Dalaman'da Tersakan Deresi taştı: Evler ve tarım arazileri su altında kaldı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde sağanak nedeniyle Tersakan Deresi taştı. Taşkın sonucu evler, iş yerleri ve tarım arazileri su altında kaldı, bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

İlçede etkili olan yağışın ardından taşan dere suları çevredeki yerleşim alanlarını ve tarım arazilerini etkiledi.

Trafik ekipleri, su altında kalan Dalaman Atatürk Caddesi ile eski Göcek kara yolunu ulaşıma kapattı. Yol kenarındaki nar ve narenciye bahçeleri ile çok sayıda ev de taşkından etkilendi.

Dalaman'da Tersakan Deresi taştı: Evler ve tarım arazileri su altında kaldı

Su alarak zarar gören araçlar, çekiciler yardımıyla bulundukları yerden alınarak sanayi sitesine götürüldü.

Sağanak nedeniyle sanayi sitesinin bir bölümü, buradaki iş yerleri ve çevredeki tarım arazileri de su altında kaldı.

Dalaman'da Tersakan Deresi taştı: Evler ve tarım arazileri su altında kaldı

Taşkının etkilediği alanlar dronla görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda evin, iş yerinin ve tarım arazisinin suyla kaplandığı görüldü.

Köyceğiz-Ortaca kara yolunda heyelan meydana geldi

Köyceğiz-Ortaca kara yolunun Kocabel mevkisinde heyelan meydana geldi. Yola düşen kaya parçaları ve toprak, kara yolunun bir şeridini kapattı.

Dalaman'da Tersakan Deresi taştı: Evler ve tarım arazileri su altında kaldı

Bölgede çalışma başlatan ekipler yolu temizlemek için harekete geçerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

ETİKETLER
Heyelan Muğla Sağanak Yağış Sel
Sıradaki Haber
Türkiye'de 11 bin 72 çocuk koruyucu ailelerin yanında geleceğe hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:26
Türkiye ve 2 ülkeden Karadeniz'deki ticari gemi saldırılarına ortak tepki
17:18
5'inci avans ödemeleri pancar çiftçilerinin hesaplarına yatırıldı
17:14
Hong Kong, kuş gribi salgını nedeniyle Danimarka ve ABD'den kanatlı ithalatını durdurdu
17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İspanya halkının acısını yürekten paylaşıyoruz
16:56
THY'den 29 Ekim'e özel indirimli bilet kampanyası
17:13
İletişim Başkanı Duran: Türk dünyası, geleceğini birlikte inşa etme iradesiyle yoluna devam ediyor
Dalaman'da sağanak taşkına döndü: Evler ve yollar su altında kaldı
Dalaman'da sağanak taşkına döndü: Evler ve yollar su altında kaldı
FOTO FOKUS
Dalaman'da Tersakan Deresi taştı: Evler ve tarım arazileri su altında kaldı
Dalaman'da Tersakan Deresi taştı: Evler ve tarım arazileri su altında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ