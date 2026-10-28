Belediyeden bayrak istediler, bir gecede bütün cadde bayraklarla donatıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde balkonlarına Türk bayrağı asmak isteyen Söyler çifti, Aksaray Belediyesine ulaşarak bayrak talebinde bulundu.

Ekipler, çiftin evine bayrak ulaştırırken bütün caddeyi kapsayan bir sürpriz için de harekete geçti.

Gece ekipler çalıştı, sabah çiftçi sürpriz karşıladı

Süslemenin büyük bölümü gece gerçekleştirildi. Belediyenin itfaiye araçlarının desteğiyle çalışan Zabıta, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ile Park ve Bahçeler müdürlüklerinde görevli personel, sabaha kadar caddeye Türk bayrakları astı.

Sabah yürüyüşüne çıkan Dilek ve Orhan Gazi Söyler çifti, cadde boyunca dalgalanan bayrakları görünce büyük mutluluk yaşadı. Balkonlarına asmak için istedikleri bayrağın ardından bütün caddenin bir gecede kırmızı beyaza bürünmesi, çifte duygu dolu anlar yaşattı.

"Biz bir tane bayrak istedik, onlar binlerce bayrak verdiler"

Orhan Gazi Söyler, belediyeye yaptıkları başvurunun ardından yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Belediyeyi aradık ve evimize bayrak asmak istediğimizi söyledik. Onlar da bayrağı getirip taktılar. Ertesi gün sabah kalktık, hanımla beraber çıktık ve baktığımızda her tarafa bayrak takıldığını gördük. Aksaray Belediyesine teşekkür ederiz, çok muazzam bir görüntü oldu. Biz belediyeden bir tane bayrak istedik, onlar bize binlerce bayrak verdiler."

54 yıldır yaşadığı mahallede bayram sürprizi

Mahallede 54 yıldır yaşadığını belirten Dilek Söyler de sabah karşılaştıkları manzarayı şu sözlerle anlattı:

“Eşimin dediği gibi sabah yürüyüşe çıktık. O sırada baktık ki her taraf çok güzel kırmızı bayraklarla kaplanmış. Belediyemizden Allah razı olsun, her tarafı bayraklarla donatmışlar. Biz onlardan bir tane bayrak istedik, onlar ise binlerce bayrağı mahalledeki apartmanlara asmışlar.”

Doğup büyüdüğü mahalleyi ay yıldızlı bayraklarla süslenmiş görmenin kendisini gururlandırdığını söyleyen Orhan Gazi Söyler ise "Ben doğma büyüme bu mahalledeyim. Mahallemi böyle görünce çok gururlandım." dedi.

Yaşadıkları sürprizden duydukları mutluluğu dile getiren Söyler çifti, bayrak taleplerini karşılayan ve gece boyunca çalışarak caddeyi ay yıldızlı bayraklarla donatan Aksaray Belediyesi ekiplerine ve Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer’e teşekkür etti.