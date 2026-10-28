Ankara'ya 645 bin metrekarelik yeni yaşam alanı: Beştepe Millet Ormanı

OGM tarafından, Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde 645 bin metrekarelik alanda Beştepe Millet Ormanı oluşturuldu. 410 bin yeni fidanın dikildiği alanda mevcut bitkilerle birlikte yaklaşık 750 bin ağaç ve çalı yer alıyor.

Ayrıca, 285 bin metrekarelik çim alanı bulunan Beştepe Millet Ormanı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderlerinin katılımıyla halka açılacak.

Beştepe Millet Ormanı, yarın gerçekleştirilecek açılış öncesi basın mensuplarına ve Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinden gelen misafirlere tanıtıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Minyatür eserler bulunuyor

Yaklaşık 92 futbol sahası büyüklüğündeki alan; tematik bahçeleri, yürüyüş ve spor güzergahları, çocuk oyun parkları, orman okulu ve kültürel mirasın minyatür örnekleriyle farklı yaş gruplarına hitap ediyor. Alanın dikkat çeken noktaları arasında 450 yaşındaki koca meşe anıt ağacı, 300 yaşındaki 10 zeytin ağacından oluşan zeytin bahçesi ve 24 milyon yıllık fosil ağaç alanı bulunuyor.

[Fotoğraf: DHA]

Ayrıca 44 bin fidanla oluşturulan Türkiye haritası ile 25 bin fidanın kullanıldığı Türkiye Yüzyılı Canlı Bitki Mozaiği, alanın simgesel peyzaj uygulamaları arasında yer alıyor. Medeniyetler Parkı, Bayraktepe ve Türk Devletleri Teşkilatı Obası, Beştepe Millet Ormanı’nın kültürel duraklarını oluşturuyor. Alandaki minyatür eserler arasında Ayasofya, Anıtkabir, Çanakkale Şehitler Abidesi, Göbeklitepe, Selimiye Camii ve Sümela Manastırı bulunuyor. Orhun Yazıtları örnekleri de ziyaretçilerin kültür rotasında yer alıyor.

Türk Devletleri Teşkilatı Obası’nda 8 ülkenin bayrağı, 7 ülkeye ait eser ve 6 ülke çadırı bulunuyor. Bu bölümde Türk dünyasının ortak kültürel bağları ve farklı coğrafyalara ait unsurlar bir arada sergileniyor.

[Fotoğraf: DHA]

Hayvanat bahçesinin de yer aldığı alandaki hayvan envanterinde 342 hayvan bulunuyor.

Öte yandan Beştepe Millet Ormanı'nda dört giriş ve çıkış kapısı ile üç otopark bulunuyor.