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Türkiye
AA 28.10.2026 15:42

Samsun'da Cumhuriyet Bayramı 1919 metrelik Türk bayrağıyla kutlandı

Samsun'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi.

Samsun'da Cumhuriyet Bayramı 1919 metrelik Türk bayrağıyla kutlandı
[Fotograf: AA]

Samsun'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları, Onur Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Samsun Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüşte öğrenciler tarafından 1919 metrelik Türk bayrağı açıldı.

Samsun'da Cumhuriyet Bayramı 1919 metrelik Türk bayrağıyla kutlandı

Onur Anıtı'ndan başlayan yürüyüş, Lise Caddesi ve İstiklal Caddesi'nden geçilmesinin ardından İstiklal Meydanı'nda sona erdi.

Samsun'da Cumhuriyet Bayramı 1919 metrelik Türk bayrağıyla kutlandı

Öğrenciler ve vatandaşların çeşitli marşlar seslendirdiği yürüyüşe Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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