Meteoroloji'den 29 kente kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun büyük bir bölümünde kuvvetli yağışlı etkili olacak.

Değerlendirmeler sonucunda risk durumuna göre Adana, Antalya, Mersin ve Muğla için "turuncu" kodlu meteorolojik uyarı yayımlanırken; Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Yalova ve Osmaniye için ise "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Kıyı şeridinde hortum oluşma ihtimali

Yağışların en şiddetli görüleceği güney ve güneybatı kesimlerde, gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak sağanakların yarın sabaha kadar devam etmesi bekleniyor. Özellikle Muğla'nın güney ve doğusu ile Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde, Mersin çevrelerinde ve Adana'nın batısında yağış miktarının metrekareye 100 kilograma kadar ulaşarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu hatta ek olarak İzmir'in batısı, Aydın, Denizli, Burdur, Isparta ile Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde de sağanağın kuvvetli olacağı bildirildi. Kıyı şeridinde kuvvetli rüzgarla birlikte hortum oluşma ihtimaline dikkat çekildi.

Marmara Bölgesi'nde ise yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde, öğle saatlerinden sonra da Sakarya, Yalova ile Bursa'nın kuzey ve batısında yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Kocaeli genelinde ise yağışların çok kuvvetli seviyelere ulaşacağı öngörülürken; Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul’un Şile ilçesinde sağanağın cuma günü de aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde de akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor.

Yurdun güneydoğu kesimlerinde de gece saatlerinde başlayacak yağışların yarın sabaha kadar süreceği bildirildi. Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğusu ve Malatya'nın güneyinde yağışların kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa'nın kuzeyi ve Diyarbakır'ın kuzey ve batı ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri; beklenen çok kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzlukların yaşanabileceğini belirterek, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.