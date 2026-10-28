Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ankara'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i Ankara Havalimanı'nda karşıladı. Erdoğan ve Tokayev havalimanında bir süre görüştü.

Tokayev için ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni gerçekleştirilecek.

Karşılama töreninin ardından liderler başbaşa ve heyetlerarası görüşmelere geçecek.

Görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki işbirliği tüm veçheleriyle değerlendirilecek, münasebetlerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.