Çok Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.10.2026 17:11

Hong Kong, kuş gribi salgını nedeniyle Danimarka ve ABD'den kanatlı ithalatını durdurdu

Çin hükümeti, Danimarka ve ABD'nin bazı bölgelerindeki kuş gribi salgınları nedeniyle bu ülkelerden kanatlı hayvan eti ve ürünleri ithalatını durdurduğunu bildirdi.

Hong Kong, kuş gribi salgını nedeniyle Danimarka ve ABD'den kanatlı ithalatını durdurdu

Xinhua'nın haberine göre, Hong Kong Gıda Güvenliği Merkezi (CFS), Danimarka'nın Lolland ili ile ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Jackson'da kuş gribi salgınları nedeniyle, bu bölgelerden kanatlı eti ve yumurta dahil diğer ürünlerin ithalatının durdurulması talimatını verdi.

CFS'den yapılan açıklamada, Danimarka Veterinerlik ve Gıda İdaresi ile Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün (WOAH) H5N1 virüsünün yol açtığı kuş gribi salgınlarına dair uyarıların dikkate alındığı, Danimarka ve ABD otoriteleriyle iletişim içinde durumun yakından izlendiği belirtildi.

ETİKETLER
ABD Çin Danimarka Kuş Gribi
Sıradaki Haber
Hollanda'da Filistin'e destek için 111 haftadır sessiz protesto düzenleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:18
5'inci avans ödemeleri pancar çiftçilerinin hesaplarına yatırıldı
17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İspanya halkının acısını yürekten paylaşıyoruz
16:56
THY'den 29 Ekim'e özel indirimli bilet kampanyası
17:13
İletişim Başkanı Duran: Türk dünyası, geleceğini birlikte inşa etme iradesiyle yoluna devam ediyor
16:52
Cumhuriyet'in 103. yılını 103 yaşındaki Nazife nine de kutladı
16:54
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ankara'da
Dalaman'da sağanak taşkına döndü: Evler ve yollar su altında kaldı
Dalaman'da sağanak taşkına döndü: Evler ve yollar su altında kaldı
FOTO FOKUS
Dalaman'da Tersakan Deresi taştı: Evler ve tarım arazileri su altında kaldı
Dalaman'da Tersakan Deresi taştı: Evler ve tarım arazileri su altında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ